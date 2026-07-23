Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab +43 foto
FCSB - Auda. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conference League

Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 23:28
  • FCSB - Auda 2-3. Formația lui Marius Baciu a fost învinsă la debutul în Conference League.
  • Letonii au condus de trei ori de-a lungul partidei.
  • Roș-albaștrii au repetat rușinea din 2025, în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, când au fost învinși de Shkendija pe Arena Națională, scor 2-1.
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FCSB a fost surprinsă de formația din Letonia încă din primele minute, după ce căpitanul Daskevics a trimis un șut impecabil din afara careului, care s-a oprit în vinclul porții lui Târnovanu, lăsându-l fără replică pe acesta.

După mai multe șanse irosite de Bîrligea, FCSB a egalat prin Octavian Popescu, care a finalizat o acțiune proprie, pe partea stângă, după ce a fost lansat perfect de Florin Tănase.

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FCSB s-a bucurat însă doar 9 minute. Letonii au surprins din nou și au trecut în avantaj după golul reușit de Diedhiou, care a pătruns mult prea ușor printre apărătorii de la FCSB și l-a învins pe Târnovanu, cu un șut la colțul scurt.

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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FCSB - Auda 2-3. O nouă rușine europeană pentru roș-albaștri

În partea secundă, FCSB a forțat egalarea încă din primele minute, însă nici Auda nu a renunțat complet la ofensivă.

Egalarea a venit destul de târziu, în minutul 71, la capătul unei acțiuni superbe a lui Stoian, finalizată de noul jucător, Boutoutaou, care a înscris cu poarta goală.

Deși elevii lui Baciu credeau că au toate șansele să marcheze și golul victoriei, ocaziile irosite s-au răzbunat în minutul 90+4, când Kone a marcat golul victoriei pentru oaspeți, după o nouă minge scăpată prea ușor de Târnovanu.

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FCSB - Auda 2-3

  • Au marcat: Oct. Popescu (28), Boutoutaou (71) / Daskevics (5), Diedhiou (32), Kone (90+5)
  • Asistență: 13.319 spectatori

Final de meci.

Min. 90+3 - Kone îl depășește total pe Dawa pe flancul stâng, pătrunde în careu și îl învinge pe Târnovanu cu un nou șut la colțul scurt, unde portarul de la FCSB putea face mai mult.

Min. 90 - Bîrligea încearcă să trimită la colțul scurt după ce a scăpat singur pe partea stângă, însă șutul său nu prinde cadrul porții.

Min. 88 - Iese Popescu, intră Politic.

Min. 79 - Galben pentru Fofana.

Min. 78 - Iese Boutoutaou, intră Toma.

Min. 71 - Gol FCSB! Bîrligea îi pasează perfect lui Stoian, tânărul atacant pătrunde superb în careu, îi pasează lui Boutoutaou în dreapta, iar algerianul marchează la debutul pentru FCSB, cu poarta goală.

FCSB - Auda, meci (15).jpeg
FCSB - Auda, meci (15).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Min. 70 - Crețu trimite un șut din afara careului, însă nu-i pune probleme portarului advers.

Min. 66 - Alte două schimbări la oaspeți. Ies Daskevics și Arroyo, intră Appiah și Kragliks.

Min. 64 - Ocazie mare pentru Bîrligea! Atacantul „înțeapă” o minge venită din lateral de la Vali Crețu, însă mingea se duce fix pe direcția portarului.

Min. 63 - Iese Ouedraogo și intră Fofana.

Min. 61 - Octavian Popescu cere penalty la un duel cu Ouedraogo, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV
FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV

Galerie foto (23 imagini)

FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV FCSB a cerut penalty în meciul cu Auda FOTO Captură video Pro TV
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Min. 58 - Stoian trimite mingea în poartă, după ce a fost lăsat singur cu portarul de Octavian Popescu, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 51 - Stoian trimite un șut pe jos de la 20 de metri, după o pasă venită din lateral de la Vali Crețu, însă șutul său grăbit se duce mult pe lângă poartă.

Min. 47 - Ocazie imensă pentru FCSB! Boutoutaou îl servește perfect pe Bîrligea, care trimite mult peste poartă dintr-o poziție ideală.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Dublă schimbare la FCSB: Ies Gnahore și Labonne, intră Stoian și Crețu.

Pauză pe Stadionul Steaua.

Min. 44 - Galben pentru Arroyo.

Min. 32 - Gol Auda! Diedhiou a pătruns fantastic printre apărătorii celor de la FCSB și a șutat la colțul scurt, Târnovanu fiind învins mult prea ușor.

Min. 31 - O centrare periculoasă a lui Octavian Popescu traversează careul de 6 metri și este respinsă în corner de adversari.

Min. 28 - Galben pentru Dawa.

Min. 28 - Gol FCSB! Popescu marchează cu un șut perfect din partea stângă a careului, după o pătrundere foarte bună, în urma unei lansări excelente a lui Tănase.

Min. 19 - Bîrligea și Octavian Popescu au combinat foarte bine în preajma careului advers, și-au depășit adversarii prin un-doi, însă șutul atacantului de la FCSB a fost respins incredibil de Purins, cu piciorul drept.

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Min. 13 - Bîrligea trimite un șut bun de la 20 de metri, însă Purins este atent și respinge în corner.

Min. 5 - Gol Auda! Căpitanul letonilor, Daskevics și-a pregătit atent șutul din colțul careului, iar lovitura acestuia s-a oprit în vinclul porții lui Târnovanu, care a rămas fără reacție.

Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV
Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV

Galerie foto (18 imagini)

Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV Golul înscris de Daskevics în FCSB - Auda FOTO Captură video Pro TV
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Min. 1 - Galben pentru Ouedraogo după un fault clar asupra lui Tănase.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea
  • Rezerve: Popa, Udrea, Crețu, Pădurariu, Dăncuș, Avram, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Auda: Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics, Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba
  • Rezerve: Sturins, Aleksandrovs, Kragliks, Appiah, Fofana, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda
  • Antrenor: Didier Zanetti
  • Arbitru: David Fuxman (Israel), Asistenți: Matityahu Yakobov, Idan Zoler (Israel)
  • Stadion: Ghencea
FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, înainte de meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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20:00 Gazonul de pe Stadionul Steaua, în condiții foarte proaste înaintea partidei

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
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19:10 Jucătorii de la FCSB au ajuns la stadion

19:00 Jucătorii oaspeților, probleme la coborârea din autocar, la stadion

Jucătorii celor de Auda au ajuns la stadion cu un autocar, modest, vechi, care le-a creat dificultăți inclusiv la coborâre.

Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Galerie foto (4 imagini)

Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Autocarul vechi cu care au sosit cei de la Auda la stadion / Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
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Marius Baciu, înainte de FCSB - Auda: „E o echipă care vrea să se afirme”

Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Auda, din turul al doilea din Conference League.

„E o echipă bună, am analizat-o, o echipă harnică, agresivă, cu presing avansat. Au jucători străini, jucători de forță, antrenor francez.

Nu va fi un joc ușor, nu discutăm de o simplă «dublă». E un joc în care trebuie să fim foarte concentrați. Au vândut și jucători de 3 milioane.

Toată lumea e conștientă că, de la începutul săptămânii și nu numai, după meciul cu Argeș, ne-am axat pe analiză. Toți jucătorii sunt capacitați”, a spus Baciu, la conferința de presă.

E mult spus pericol, dar e o echipă care pe asta se axează, o echipă care vrea să se afirme. Jucătorii vor să meargă la echipe mai mari, pe bani mai mulți. E o rampă de lansare, vor să dea totul pentru a demonstra. Când ești în plin campionat, e clar că au alt ritm. A fost și Lucian Filip, care i-a urmărit. Un campionat aprig, care se apropie de ceea ce se vrea acum. Marius Baciu, antrenor FCSB

Baciu a subliniat că obiectivul este obținerea unui rezultat care să-i ofere FCSB-ului o poziție bună înaintea returului.

„Ne dorim să câștigăm, vom vedea. Într-o dublă se poate întâmpla orice. Nu mă gândesc la un rezultat să te liniștească. Vrei să-ți iasă jocul și să ai un rezultat bun pentru retur.

A fost un an nereușit, dar am salvat oarecum situația asta de a avea posibilitatea să jucăm în cupele europene. Suntem conștienți cu toții că nu e ușor. S-au echilibrat mult valorile jucătorilor, pot fi surprize mereu și suntem conștienți. Ne dorim să facem o dublă bună”.

VIDEO. Antrenamentul FCSB înaintea partidei cu Auda

Returul cu Auda va avea loc joia viitoare, pe 30 iulie, de la ora 19:00, în Letonia. Deplasarea va fi destul de costisitoare pentru FCSB.

Nu mai puțin de 150.000 de euro ar urma să plătească pentru zborul către Riga, care ar fi echivalentul sumei plătite pentru întreg cantonamentul de două săptămâni din Olanda!

Dacă se va califica în turul al treilea preliminar din Conference League, atunci FCSB va da peste câștigătoarea „dublei” dintre NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Până la returul cu Auda, FCSB va juca duminică cu Csikszereda, de la ora 20:30, în etapa a doua a Ligii 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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