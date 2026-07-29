„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe

AC Milan a reacționat oficial după ce, în mediul online, au apărut informații false privind starea de sănătate a legendarului Franco Baresi, 66 de ani, unele postări susținând în mod eronat că fostul căpitan al rossonerilor ar fi decedat.

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Clubul italian a transmis un comunicat prin care a dezmințit zvonurile și a precizat că Baresi traversează într-adevăr o perioadă dificilă, însă informațiile răspândite în ultimele ore nu au niciun temei.

Comunicatul lui AC Milan despre Franco Baresi

„AC Milan dezminte informațiile false apărute în aceste momente cu privire la Franco Baresi.

Franco trece printr-un moment delicat, iar clubul îi este alături cu afecțiune, la fel și familiei sale.

Îi invităm pe toți să îi respecte viața privată și să nu contribuie la răspândirea unor informații lipsite de orice fundament", a transmis AC Milan într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Zvonurile au avut un impact atât de mare încât au fost preluate inclusiv de vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, cunoscut drept un susținător al lui AC Milan. Acesta a publicat un mesaj de omagiu pe rețelele sociale, pe care l-a șters după ce informația s-a dovedit a fi falsă.

„Franco Baresi, adevăratul Milan, adevăratul fotbal. Zboară sus, căpitane, ai fost și vei fi mereu portdrapelul nostru”, a scris Salvini în mesajul șters ulterior.

Franco Baresi este o legendă în istoria lui AC Milan. Fostul fundaș central și căpitan al echipei a evoluat întreaga carieră la clubul lombard, între 1977 și 1997, cucerind numeroase trofee interne și internaționale.

Considerat unul dintre cei mai mari fundași ai tuturor timpurilor, Baresi ocupă în prezent funcția de vicepreședinte onorific al clubului.

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