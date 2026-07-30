„Am fost excluși pentru că am votat Ilie Drăgan” Un club  acuză FRF de represalii: „Motivul este unul politic”

Știința Miroslava a fost exclusă de FRF din Liga 3, după ce FRF a considerat că nu a îndeplinit criteriile administrative necesare pentru înscrierea în sezonul 2026-2027.

Clubul ieșean susține însă că adevăratul motiv al deciziei este unul politic și acuză că a fost sancționat pentru că l-a susținut pe Ilie Drăgan la alegerile pentru președinția FRF din martie 2026.

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La o zi după ce FRF a anunțat pe site-ul oficial decizia Comitetului Executiv, potrivit căreia „respinge cu unanimitate de voturi solicitarea clubului CS Știința Miroslava”, fără a prezenta motivele deciziei, clubul ieșean a reacționat printr-un comunicat în care acuză existența unor represalii.

Știința Miroslava acuză FRF după excluderea din Liga 3: „Motivul real este unul politic”

În comunicatul publicat pe site-ul clubului, conducerea CS Știința Miroslava afirmă că decizia FRF nu are la bază criterii sportive, ci este consecința faptului că Miroslava și-a exprimat susținerea pentru Ilie Drăgan în alegerile pentru președinția Federației.

„Nu putem analiza ceea ce s-a întâmplat la CS Știința Miroslava fără a menționa contextul fotbalistic în care aceste evenimente au avut loc.

Considerăm că motivul real este unul politic: faptul că am ales să acordăm o adeziune de susținere domnului Ilie Drăgan pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

O alegere sau o opinie exprimată într-un proces electoral nu trebuie să influențeze modul în care un club este tratat administrativ.

Cu toate acestea, considerăm că succesiunea evenimentelor care au urmat ridică întrebări serioase, întrucât clubul nostru a ajuns într-o situație în care soluțiile legale propuse au fost respinse, iar consecința finală a fost pierderea dreptului de participare în Liga a 3-a”.

Ce reproșează Miroslava

Clubul susține că problema a apărut în procedura de clasificare pentru fotbalul amator, necesară pentru participarea în competițiile organizate de FRF.

Potrivit reprezentanților CS Știința Miroslava, în Football Connect, platforma digitală utilizată de FRF pentru administrarea competițiilor și evidența jucătorilor, nu figurau toate grupele de copii și juniori ale clubului.

Conducerea susține că responsabilitatea introducerii acestor informații revenea AJF Iași, nu CS Știința Miroslava.

„Subliniem un aspect important: CS Știința Miroslava nu avea obligația de a introduce aceste date în platformă.

Conform procedurii aplicate celorlalte cluburi din județul Iași participante la procesul de clasificare pentru fotbalul amator, această operațiune revenea AJF Iași, care trebuia să introducă jucătorii și vizele aferente, lucru confirmat si de președintele AJF Iași, Sorin Boca”, se arată în comunicat.

Clubul ieșean susține că a încărcat datele în platformă abia după expirarea termenului-limită, ceea ce a făcut imposibilă îndeplinirea condițiilor administrative necesare pentru înscrierea în Liga 3.

Soluțiile propuse de Miroslava au fost refuzate de FRF

Miroslava mai spune că a transmis memorii către FRF și a propus mai multe soluții regulamentare pentru remedierea situației, inclusiv asocierea cu un club de copii și juniori certificat, însă toate variantele au fost respinse.

Clubul susține că, în cadrul unei audiențe la sediul Federației, i s-a transmis că „sentința este dată” și că va evolua un sezon în Liga 4.

„Nu cerem privilegii”

În finalul comunicatului, conducerea CS Știința Miroslava afirmă că decizia afectează un proiect construit în timp, care cuprinde 441 de copii și juniori, și solicită explicații publice atât din partea FRF, cât și a AJF Iași.

Nu solicităm privilegii și nu solicităm tratament preferențial. Solicităm doar ca regulamentele să fie aplicate în mod egal pentru toate cluburile și ca 441 de copii să nu devină victimele unor decizii administrative care puteau fi evitate.

Pentru că fotbalul românesc nu se construiește prin blocarea copiilor și prin distrugerea proiectelor construite în ani de muncă”.

Nu credem că este normal ca un club cu 441 de copii legitimați, cu un centru de juniori construit în ani de muncă și cu o echipă de seniori care an de an s-a luptat pentru promovare să fie afectat în acest mod. Dacă acesta este prețul pentru faptul că am avut curajul să ne exprimăm o opinie în fotbalul românesc, ni-l asumăm. Dar nu putem accepta ca acest preț să fie plătit de copii care nu au nicio vină și care vor doar să joace fotbal Declarația conducerii CS Știința Miroslava

La alegerile FRF din martie 2026, CS Știința Miroslava s-a numărat printre cele șapte cluburi care au semnat adeziuni de susținere pentru candidatura lui Ilie Drăgan împotriva lui Răzvan Burleanu.

La votul din Adunarea Generală, Drăgan a obținut însă doar cinci voturi, în timp ce Burleanu a fost reales cu 258 de sufragii, câștigând al patrulea mandat consecutiv.

GOLAZO.ro a solicitat puncte de vedere oficiale atât din partea FRF, cât și a AJF Iași. FRF nu a transmis deocamdată un răspuns.

În schimb, președintele AJF Iași, Sorin Boca, a anunțat că instituția va transmite un punct de vedere în cursul zilei de mâine, pe care GOLAZO.ro îl va publica imediat ce va fi primit.

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