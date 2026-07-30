Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”

Ucraina a contestat vehement decizia luată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) de a reprimi Rusia în competițiile olimpice.

de a reprimi Rusia în competițiile olimpice. Comitetul Olimpic Național al Ucrainei a depus recurs la TAS.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu trei săptămâni, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) anunța că a ridicat provizoriu interdicția impusă Rusiei, marcând un pas important în procesul de reintegrare a țării înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Ucraina contestă decizia CIO de a ridica sancțiunile impuse Rusiei

Comitetul Național Olimpic al Ucrainei consideră că CIO a luat o decizie „prematură” în ceea ce privește reprimirea Rusiei în competițiile olimpice.

„Poziția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei se bazează pe faptul că decizia CIO a fost luată prematur și fără o verificare corespunzătoare a faptului dacă încălcările care au dus la suspendarea Comitetului Olimpic Rus, în urma apelului depus de Comitetul Național Olimpic al Ucrainei la 6 octombrie 2023, au fost într-adevăr remediate”, se arată în comunicatul forului, conform bbc.com.

În plus, ucrainenii au evidențiat că TAS a confirmat legalitatea suspendării Rusiei încă din 2024 și că decizia CIO încalcă prevederile Cartei Olimpice.

„Comitetul Național Olimpic al Ucrainei subliniază, de asemenea, că încă din 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat legalitatea suspendării Comitetului Olimpic Rus, recunoscând că includerea organizațiilor sportive din teritoriile ucrainene aflate temporar sub ocupație încalcă integritatea teritorială a Comitetului Național Olimpic al Ucrainei și prevederile Cartei Olimpice.

Din acest motiv, ucrainenii consideră că restabilirea drepturilor Comitetului Olimpic Rus fără remedierea efectivă a acestor încălcări este incompatibilă cu principiile dreptului sportiv internațional și creează un precedent periculos pentru întreaga Mișcare Olimpică”, a mai transmis forul ucrainean.

Rusia a fost sancționată inițial pentru sistemul de dopaj sponsorizat de stat, iar ulterior pentru încălcarea Cartei Olimpice, după ce a inclus în structurile sale sportive organizații din teritoriile ucrainene ocupate în urma invaziei din Ucraina.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina din 2026, sportivii ruși au concurat ca sportivi neutri.

13 sportivi ruși au concurat ca sportivi individuali neutri la JO de la Milano-Cortina

Totuși, Rusia rămâne suspendată de FIFA, iar în luna mai, World Athletics a respins recomandarea CIO de a ridica interdicția impusă sportivilor și echipelor din Belarus.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport