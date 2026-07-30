U Craiova, fani de top Returul cu Levski de pe „Oblemenco”, printre meciurile care au adus cei mai mulți suporteri la stadion în turul 2 din UCL

U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). Duelul din Bănie se numără printre meciurile cu cele mai mari asistențe înregistrate în această săptămână în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

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Parcursul campioanei României în UCL s-a încheiat prematur, după ce trupa lui Filipe Coelho nu a reușit să o învingă pe Levski în manșa secundă.

Oltenii își vor continua parcursul european în turul 3 din Europa League, acolo unde vor da peste KuPS Kuopio.

U Craiova - Levski 2-2 , în top 3 meciuri cu cei mai mulți spectatori din turul 2 al UCL

În perioada 28-29 iulie au avut loc manșele secunde din turul al doilea preliminar din Liga Campionilor, iar Craiova a jucat pe teren propriu împotriva celor de la Levski Sofia.

Deși oltenii au pierdut în Bulgaria, scor 0-1, suporterii Universității au luat cu asalt stadionul „Ion Oblemenco”, în speranța că favoriții lor vor obține calificarea în runda următoare.

La meciul de miercuri au asistat nu mai puțin de 27.037 de spectatori. Astfel, duelul din Bănie ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari asistențe înregistrate la partidele din această săptămână.

Pe primul loc se află meciul dintre Lech și Aarhus, scor 1-4 (5-5 la general, 3-4 d. pen.), care a adunat 36.215 spectatori pe stadionul din Poznan.

O altă echipă din Polonia completează podiumul. 28.499 de fani au fost prezenți la partida dintre Gornik Zabrze și Fenerbahce, scor 1-1 (1-2 la general).

Clasamentul meciurilor cu cei mai mulți spectatori din UCL, în această săptămână, conform Football Meets Data:

Lech Poznan - Aarhus (1-4, 3-4 d. pen) - 36.215 spectatori Gornik Zabrze - Fenerbahce (1-1) - 28.499 U Craiova - Levski (2-2) - 27.037 Steaua Roșie Belgrad - Larne (5-0) - 26.114 Kairat Almaty - Omonia Nicosia (1-0, 6-5 d. pen) - 19.135 Slovan Bratislava - Iberia 1999 (1-1) - 17.867 Hearts - Sturm Graz (0-2) - 17.861 Dinamo Zagreb - Thun (3-2) - 17.092 Shamrock Rovers - Ararat-Armenia (2-1) - 6.731 Celje - Egnatia (2-2, 4-1 d. pen) - 3.470 KuPS - Sabah (0-2) - 2.980 Kauno Zalgiris - Klaksvik (1-0) - 2.275 Lincoln Red Imps - Mjallby (0-0) - 774 Hapoel Beer Sheva - Vikingur (2-0) - 397

FOTO. Golurile marcate de Nicușor Bancu și Adrian Rus în Craiova - Levski 2-2

Pentru U Craiova urmează meciul cu Petrolul de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #3 din Liga 1, care va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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