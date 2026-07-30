Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”

Până la reluarea lucrărilor la noul stadion Dinamo, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, un proiect de coordonare a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare a Capitalei și a noii arene din București.

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Lucrările de la noua arenă a lui Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

Colaborare între Primăria București, CNI și CS Dinamo privind lucrările la rețeaua de termoficare și noul stadion

Scopul acestui protocol este de a fi corelate și coordonate activitățile de proiectare și execuție ale celor două proiecte în zonele în care se intersectează, astfel încât lucrările să se desfășoare conform planului.

„Protocol de colaborare aprobat între PMB, CNI și CS Dinamo!

În așteptarea emiterii Ordinului de Începere (Reluare) Lucrări de către CNI, ieri 29 iulie 2026, Consiliul General al Municipiului București a aprobat în ședința publică un proiect de hotărâre important pentru coordonarea lucrărilor dintre investiția de reabilitare a rețelei de termoficare a Capitalei și proiectul noii Arene Multifuncționale Dinamo.

Hotărârea aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între:

• Primaria Municipiul București;

• Compania Națională de Investiții (CNI) S.A.;

• Clubul Sportiv Dinamo București.

Scopul protocolului: corelarea și coordonarea activităților de proiectare și execuție în zona în care cele două investiții se intersectează, astfel încât lucrările să se poată desfășura în condiții corespunzătoare.

Concret, este vorba despre interferența dintre:

proiectul municipal de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București, respectiv Lotul 5 – Obiectivul 10, care vizează reabilitarea unei porțiuni din magistrala de termoficare II–III Grozăvești;

și

investiția realizată de CNI pentru Construirea Arenei Multifuncționale CS Dinamo, din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9.

Importanța acestei hotărâri depășește proiectul stadionului. Reabilitarea rețelelor de termoficare reprezintă o investiție strategică pentru infrastructura Municipiului București, finanțată din fonduri europene, iar în zona stadionului cele două proiecte trebuie să fie atent coordonate pentru a evita suprapuneri, blocaje tehnice sau lucrări executate de două ori”, se arată în comunicatul transmis de pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

În cadrul comunicatului se mai transmite că „CS Dinamo va permite Municipiului București accesul în incintă pentru executarea lucrărilor de termoficare” și că „Municipiul București va transmite documentația tehnică privind zona de protecție a rețelelor existente”.

Oricare dintre părți poate solicita organizarea unei ședințe suplimentare atunci când situația o impune.

Ce mai prevede protocolul de colaborare între PMB, CNI și CS Dinamo

„Obiectul Protocolului de colaborare:

Protocolul stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul București, Compania Națională de Investiții (CNI) și Clubul Sportiv Dinamo București pentru coordonarea proiectării și execuției în zona în care se suprapun două investiții:

proiectul de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București – Lotul 5, Obiectivul 10;

proiectul Construire Arena Multifuncțională CS Dinamo București.

Scopul principal este:

stabilirea responsabilităților și sarcinilor fiecărei părți;

corelarea proiectării și execuției celor două investiții;

desfășurarea în condiții corespunzătoare atât a lucrărilor de termoficare, cât și a construirii noii arene;

asigurarea cooperării dintre beneficiarii celor două investiții și antreprenorii acestora.

Protocolul are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, iar fiecare parte se obligă să asigure respectarea lui inclusiv de către antreprenorii generali implicați în executarea lucrărilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, protocolul stabilește în principal:

realizarea unui provizorat al conductelor de termoficare, astfel încât alimentarea cu agent termic să nu fie întreruptă pe durata lucrărilor;

relocarea căminului tehnologic CS11 într-un nou cămin denumit CS11-Relocat;

delimitarea clară a lucrărilor și responsabilităților fiecărei părți.

Protocolul stabilește și succesiunea principalelor lucrări:

A. Realizarea provizoratului rețelei de termoficare:

construirea unei galerii noi pe latura sudică;

realizarea noului cămin CS11-Relocat;

montarea conductelor noi;

realizarea unui traseu provizoriu pe latura de vest;

conectarea provizoratului la rețeaua existentă;

menținerea permanentă a furnizării agentului termic în timpul lucrărilor.

B. Etapele finale

După funcționarea provizoratului:

se construiește galeria definitivă pe latura de vest;

se montează conductele definitive;

alimentarea cu agent termic se transferă succesiv pe noile trasee.

C. Construirea căminului CS11-Relocat

Protocolul stabilește că noul cămin trebuie:

să fie integrat în noul traseu al rețelei;

să permită funcționarea instalațiilor existente;

să asigure acces tehnologic și exploatare în condiții normale;

să permită montarea instalațiilor de ventilație;

să permită evacuarea apelor;

să fie alimentat cu energie electrică;

să permită funcționarea vanelor electrice și a instalațiilor auxiliare.

Pentru evacuarea apelor este prevăzută utilizarea unui sistem de pompare, iar alimentarea electrică va fi dimensionată corespunzător.

Este un pas administrativ important deoarece se aprobă forma oficială de colaborare între autoritatea locală, beneficiarul investiției în termoficare și beneficiarul noii arene, astfel încât lucrările la infrastructura edilitară și cele aferente Arenei Multifuncționale Dinamo să poată fi planificate și executate în mod coordonat.

Spre supărarea unora care nu își doresc ca acest stadion sa se construiască, etapele birocrației merg mai departe, greu și încet, dar arena se va face!

Iar reluarea lucrărilor este iminentă și ne dorim sa putem posta cât mai repede imagini cu excavatoare, macarale si buldozere la treabă”, a mai transmis sursa citată.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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