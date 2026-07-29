Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși

U CRAIOVA - LEVSKI SOFIA. Fanii bulgari au reușit să pătrundă pe stadionul „Ion Oblemenco”, în ciuda faptului că UEFA le-a interzis accesul.

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Fanii lui Levski ar fi primit invitațiile direct de la club și au fost localizați în zona de la Tribuna 0, una atent monitorizată de stewarzi și jandarmi.

Suporterii lui Levski Sofia au pătruns pe „Ion Oblemenco”

Suporterii bulgari n-au ținut cont de nimic și s-au bucurat de mama focului la golul marcat de Everton Bala în minutul 13, cel care a deschis balul în Bănie.

Ulterior, Aldair Neves a dublat avantajul oaspeților în minutul 16, însă Nicușor Bancu a redus din diferență în prelungirile primei reprize. Rus a restabilit egalitatea în minutul 49.

FOTO. Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski

Cum s-a ajuns ca suporterii lui Levski Sofia să fie prezenți pe „Oblemenco”

Înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, cele două cluburi au stabilit un acord privind accesul delegațiilor oficiale. Conform înțelegerii, fiecare echipă gazdă a pus la dispoziția adversarei câte 200 de bilete.

Pe lista persoanelor acreditate nu s-au regăsit doar reprezentanți ai cluburilor, ci și apropiați ai fotbaliștilor, inclusiv membri ai familiilor acestora, scrie digisport.ro.

Astfel, așa s-a ajuns la situația ca suporterii lui Levski să fie prezenți pe Oblemeco.

Ce anunțase Craiova înainte de meci

„ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SUPORTERII PFC LEVSKI SOFIA

Având în vedere sancțiunea UEFA aflată în executare și, distinct, măsurile de ordine și siguranță stabilite împreună cu autoritățile competente pentru partida Universitatea Craiova vs. PFC Levski Sofia, biletele identificate în urma verificărilor ca fiind achiziționate de suporteri ai PFC Levski Sofia în sectoarele destinate publicului gazdă vor fi anulate.

Codurile QR aferente vor fi invalidate și nu vor permite accesul la stadion.

Pentru această partidă nu există o alocare de bilete destinată publicului oaspete. Accesul persoanelor din partea PFC Levski Sofia va fi permis exclusiv pe baza listelor nominale aferente alocărilor oficiale Category 1 și VIP, comunicate conform procedurilor UEFA.

Persoanele ale căror bilete vor fi anulate vor primi integral contravaloarea acestora și vor fi informate individual, prin e-mail, cu privire la procedura de rambursare.

Pentru a evita o deplasare inutilă, suporterii PFC Levski Sofia care nu sunt incluși în listele oficiale sunt rugați să nu se deplaseze la Craiova.

La intrarea în stadion vor fi verificate atât documentele de acces, cât și actele de identitate. Biletele anulate sau biletele ale căror date nu corespund persoanei care solicită accesul nu vor fi acceptate.

Mulțumim pentru înțelegere!” anunța Craiova.

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