Becali, mesaj tranșant Ce a declarat patronul FCSB înaintea returului cu Auda: „Atât! Altceva nu există”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, e convins că echipa antrenată de Marius Baciu (51 de ani) o va învinge pe Auda și se va califica în turul 3 preliminar din Conference League.

Auda - FCSB se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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Deși au pierdut surprinzător cu Auda în Ghencea, scor 2-3, roș-albaștrii s-au deplasat în Letonia având în minte un singur obiectiv: calificarea în runda următoare a competiției.

Auda - FCSB. Gigi Becali: „Calificare și punct, atât există, altceva nu există”

Gigi Becali se gândește doar la accederea în turul 3 din Conference League și nu acceptă o eventuală înfrângere a roș-albaștrilor în Letonia.

„La mine nu există cu «încrezător», la mine este «calificare». Ce e aia încrezător? Nu, tată, la mine e sută la sută. Calificare și punct, atât există, altceva nu există.

Nu a fost doar un accident (n.r. - rezultatul din tur), pe urmă a fost și arbitrajul, că acolo s-a făcut toată treaba”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

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FCSB nu se va putea baza la acest meci pe Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu, jucători care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea în Letonia.

În schimb, din lotul roș-albaștrilor va face parte pentru prima oară fundașul central Dylan Batubinsika, transferat în această vară.

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania), care au remizat în tur, 1-1.

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