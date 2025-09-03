Furie în Italia Reacția tulburătoare a copilului bătut de un părinte la un meci de juniori: „Tati, ai fi făcut la fel?” » Buffon: „Barbar și inuman!”

Italia e revoltată după clipele șocante petrecute la un joc de fotbal. Un copil de 13 ani a ajuns la spital cu glezna fracturată și contuzie severă la față, după ce a fost agresat de tatăl unui adversar.

Părintele băiatului-victimă povestește ce i-a spus fiul: „I-a fost frică”. Gianluigi Buffon, cel mai mare portar al Italiei, protestează: „Aceste atacuri barbare au rădăcini adânci”.

Un episod oribil la Collegno, în regiunea Torino, duminică, la un meci de fotbal U14: un băiat de 13 ani, portarul lui Volpiano Pianese, a fost bătut pe teren de tatăl în vârstă de 40 de ani al unui adversar de la CSF Carmagnola.

Copilul a ajuns la spital, cu fractură de gleznă și contuzie severă la pomete, după ce a fost lovit cu pumnul în față și cu picioarele, când era căzut la pământ.

A fost externat cu piciorul stâng în ghips și cu gâtul protejat într-un guler cervical.

Agresorul a fost reținut de poliție.

Copilul bătut are nevoie de terapie: „ I-a fost frică”

De atunci, întreaga Italie s-a revoltat și urmărește cu atenție tot ce e legat de acel atac șocant.

Într-un interviu pentru La Repubblica, părintele puștiului agresat dezvăluie care a fost prima întrebare pe care i-a pus-o copilul: „Tată, ai fi lovit unul dintre adversarii mei așa cum a făcut individul ăla?”. Răspunsul: „Niciodată în viața mea”.

Ce pot să-i spun tânărului meu coleg de 13 ani, bătut de tatăl unui adversar? Ar trebui să considere acest incident ca un fault. Nu poate face altceva pentru a ușura povara șocului. Dino Zoff, fost mare portar al Italiei

Acesta a mai spus: „S-ar fi putut termina mult mai rău, văzând forța cu care l-a lovit”.

Potrivit Gazzettei dello Sport, băiatul va avea nevoie și de terapie la psiholog: „Mi-a zis că i-a fost frică”. Dar vrea să revină pe teren, să joace fotbal.

Este de neconceput ca un adult să lovească un copil de 13 ani. Și totul pentru un joc de fotbal. Tatăl băiatului bătut, pentru La Repubblica

Buffon: „Sunt fără cuvinte. Absolut uluit. Confuz. Nu putem accepta decăderea acută”

Gianluigi Buffon, 47 de ani, unul dintre cei mai mari portari ai istoriei, cu 1.151 de meciuri în fotbalul profesionist (975 la club, 176 la naționala Italiei), a scris un mesaj dur și răvășitor în același timp.

Gianluigi Buffon este astăzi șeful delegației naționalei Italiei Foto: Imago

„Sunt fără cuvinte… Absolut uluit de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât orice, sunt confuz, pentru că aceste comportamente care se repetă tot mai des pe teren sau în jurul terenului de fotbal invită la o reflecție mult mai profundă decât indignarea instinctivă, normală.

Trebuie să facem ceva cu adevărat puternic și ferm, ceva care să readucă rațiunea, respectul și umanitatea în centrul vieții noastre”, a transmis Buffon pe Gazzetta.it.

Aceste atacuri barbare și inumane au rădăcini adânci în neliniște, lipsă de educație și o lipsă totală de autocontrol Gianluigi Buffon, legendă a Italiei

Gigi a continuat mesajul: „Nu știu care este leacul, dar nu putem accepta neputincioși o decădere culturală, socială și comportamentală atât de acută.

Vreau să-i ofer o îmbrățișare imensă și cele mai bune urări de însănătoșire rapidă colegului meu portar, sfătuindu-l să răspundă la violență cu iertare”.

Numai prin astfel de alegeri contrare curentului putem încerca să eradicăm o asemenea brutalitate și să creăm o lume și un mediu mai bune. Gianluigi Buffon, legendă a Italiei

Contractul copilului pentru tată: „Ori îl semnezi și îl respecți, ori te duci la cumpărături cu mama”

Un jurnalist de la Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, a protestat într-un editorial:

„Să văd un copil de 13 ani într-un scaun cu rotile, cu guler cervical și cu piciorul în ghips, mă umple de furie și tristețe. Bătut de un bărbat de 40 de ani. La sport.

Cum se simte fiul acelui barbar? Și el e o victimă”.

Calcio shock a Collegno: padre invade il campo e manda in ospedale un ragazzino di 13 anni https://t.co/3u63Ta9Yi6 — Tg La7 (@TgLa7) September 1, 2025

Are un sfat. „Copii, luați un pix și o hârtie și scrieți un contract. Da, un contract pe care să-l prezentați tatălui:

«Ori îl semnezi și îl respecți, ori te duci la cumpărături cu mama în loc să vii la meciurile mele»”.

