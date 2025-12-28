A semnat O legendă revine la CSM București: ce poziție va ocupa în club
Aurelia Brădeanu CSM FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: SportPictures
Handbal

A semnat O legendă revine la CSM București: ce poziție va ocupa în club

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 23:15
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 23:17
  • Aurelia Brădeanu, legendă a naționalei României, a semnat cu CSM București.
  • Fostul inter va ocupa postul de team manager al „tigroaicelor”.

Dorită pe un post de conducere de Gloria Bistrița, Rapid și CSM București, fosta mare handbalistă a României a ales.

Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Citește și
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Citește mai mult
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României

Aurelia Brădeanu a semnat cu CSM București

După aproape 2 luni de la demisia Cristinei Vărzaru, CSM București a anunțat că a parafat înțelegerea cu Aurelia Brădeanu.

„MAI PUTERNICI ÎMPREUNĂ!

Avem bucuria de a anunța revenirea Aureliei „Mica” Brădeanu în familia CSM București, începând cu această perioadă, în funcția de Team Manager”, se arată în comunicatul emis de CSM București pe pagina oficială de Facebook.

Aurelia Brădeanu a evoluat pentru CSM București în ultima perioadă a carierei sale de jucătoare, reușind să câștige 2 titluri de campioană a României, 2 Cupe ale României și trofeul Ligii Campionilor, în 2016.

Aurelia Brădeanu, plecare neașteptată de la Corona Brașov

Aurelia Brădeanu a avut rezultate impresionante alături de Corona Brașov, reușind să promoveze echipa în Liga Florilor și să obțină o clasare pe locul 2.

Totuși, în club ar fi apărut tensiuni după ce Corona Brașov l-a angajat pe Gabriel Borodi în funcția de supervizor.

Aurelia Brădeanu nu ar fi acceptat situația și a decis să își depună demisia pe 20 noiembrie, fapt care l-a șocat pe directorul general al echipei.

„Sunt foarte dezamăgit. Chiar nu mă așteptam la o asemenea decizie, după ce făcusem strategia cu Aurelia Brădeanu și cu Gabriel Borodi.

Un lucru este foarte clar, Borodi nu a venit la club sa ia locul nimănui, cu atât mai mult al Aureliei Brădeanu. Am discutat și astăzi cu Mica, dar decizia sa era luată. Îi respectăm alegerea făcută”, a spus Bogdan Oancea, conform fanatik.ro.

La scurt timp după demisia lui Brădeanu, și antrenorul principal al clubului a ales s-o părăsească pe Corona Brașov.

Bogdan Burcea s-a înțeles cu Dunărea Brăila și va prelua echipa din vara anului viitor.

Citește și

FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
Superliga
20:34
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
Citește mai mult
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Superliga
19:40
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Citește mai mult
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Aurelia Bradeanu handbal feminin csm bucuresti Liga Florilor
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share