A semnat O legendă revine la CSM București: ce poziție va ocupa în club

Aurelia Brădeanu, legendă a naționalei României, a semnat cu CSM București.

Fostul inter va ocupa postul de team manager al „tigroaicelor”.

Dorită pe un post de conducere de Gloria Bistrița, Rapid și CSM București, fosta mare handbalistă a României a ales.

Aurelia Brădeanu a semnat cu CSM București

După aproape 2 luni de la demisia Cristinei Vărzaru, CSM București a anunțat că a parafat înțelegerea cu Aurelia Brădeanu.

„MAI PUTERNICI ÎMPREUNĂ!

Avem bucuria de a anunța revenirea Aureliei „Mica” Brădeanu în familia CSM București, începând cu această perioadă, în funcția de Team Manage r”, se arată în comunicatul emis de CSM București pe pagina oficială de Facebook.

Aurelia Brădeanu a evoluat pentru CSM București în ultima perioadă a carierei sale de jucătoare, reușind să câștige 2 titluri de campioană a României, 2 Cupe ale României și trofeul Ligii Campionilor, în 2016.

Aurelia Brădeanu, plecare neașteptată de la Corona Brașov

Aurelia Brădeanu a avut rezultate impresionante alături de Corona Brașov, reușind să promoveze echipa în Liga Florilor și să obțină o clasare pe locul 2.

Totuși, în club ar fi apărut tensiuni după ce Corona Brașov l-a angajat pe Gabriel Borodi în funcția de supervizor.

Aurelia Brădeanu nu ar fi acceptat situația și a decis să își depună demisia pe 20 noiembrie , fapt care l-a șocat pe directorul general al echipei.

„Sunt foarte dezamăgit. Chiar nu mă așteptam la o asemenea decizie, după ce făcusem strategia cu Aurelia Brădeanu și cu Gabriel Borodi.

Un lucru este foarte clar, Borodi nu a venit la club sa ia locul nimănui, cu atât mai mult al Aureliei Brădeanu. Am discutat și astăzi cu Mica, dar decizia sa era luată. Îi respectăm alegerea făcută”, a spus Bogdan Oancea, conform fanatik.ro.

La scurt timp după demisia lui Brădeanu, și antrenorul principal al clubului a ales s-o părăsească pe Corona Brașov.

Bogdan Burcea s-a înțeles cu Dunărea Brăila și va prelua echipa din vara anului viitor.

