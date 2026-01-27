„Se simțea mirosul de cadavre arse” Terenul de fotbal de la Auschwitz, în drum spre camera de gazare. Poveștile teribile ale războiului
Jucătorii Italiei, pe șinele din fața lagărului Auschwitz-Birkenau, în 2012. Bonucci, în picioare Foto: Imago
Special

„Se simțea mirosul de cadavre arse" Terenul de fotbal de la Auschwitz, în drum spre camera de gazare. Poveștile teribile ale războiului

Theodor Jumătate
Publicat: 27.01.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 13:17
  • Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Amintiri înfiorătoare despre terenurile din lagărele de concentrare naziste: „Erau meciuri de fotbal jucate în condiții extreme”.

În fiecare an, pe 27 ianuarie, se comemorează Holocaustul în lumea întreagă.

În această zi, în urmă cu 81 de ani, armata sovietică deschidea porțile lagărului Auschwitz-Birkenau. Porțile dezastrului. Porțile morții.

Au fost salvați 7.000 de prizonieri, inclusiv 500 de copii. 1,1 milioane de oameni și-au pierdut viața. Un milion de evrei.

Prizonierul 119.198 de la Auschwitz: „În dreapta terenului de fotbal se aflau crematoriile”

Acolo, printre camere de gazare și crematorii, la fel ca în multe alte lagăre, naziștii aveau teren de fotbal.

Sunt multe mărturii care amintesc de terenul de fotbal, nu doar de la Auschwitz-Birkenau, redate de Marca. Jucau gardienii SS și prizonierii.

Jucătorii germani Lahm (stânga) și Klose, trecând printre gardurile de sârmă ghimpată la Auschwitz-Birkenau, în 2012, în timpul Campionatului European Foto: Imago Jucătorii germani Lahm (stânga) și Klose, trecând printre gardurile de sârmă ghimpată la Auschwitz-Birkenau, în 2012, în timpul Campionatului European Foto: Imago
Jucătorii germani Lahm (stânga) și Klose, trecând printre gardurile de sârmă ghimpată la Auschwitz-Birkenau, în 2012, în timpul Campionatului European Foto: Imago

Polonezul Tadeusz Borowski, prizonierul 119.198, a scris în cartea sa, tradusă în engleză „This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen”, că sectorul în care se afla terenul, BIIf, era la câteva zeci de metri distanță de crematoriul III de la Auschwitz II-Birkenau.

„În dreapta terenului de fotbal, se aflau crematoriile. Vizavi, o mică pădure care trebuia traversată în drum spre camerele de gazare”.

Șinele pe care au stat Pirlo, Buffon și Bonucci

Sectorul BIIf era zona acoperită de iarbă aflată lângă calea ferată „cu nesfârșitul du-te-vino al trenurilor”, a povestit Borowski.

Pe acele șine s-au așezat jucătorii Italiei când au vizitat lagărul în timpul EURO 2012, turneul organizat de Polonia și Ucraina. 

Jucătorii italieni au trecut pe sub poarta de la Auschwitz pe care scria „Arbeit macht frei”. În traducere, „Munca te face liber” Foto: Imago Jucătorii italieni au trecut pe sub poarta de la Auschwitz pe care scria „Arbeit macht frei”. În traducere, „Munca te face liber” Foto: Imago
Jucătorii italieni au trecut pe sub poarta de la Auschwitz pe care scria „Arbeit macht frei”. În traducere, „Munca te face liber” Foto: Imago

Buffon, Pirlo, Bonucci, De Rossi, Chiellini, Balotelli și colegii lor priveau în jur cu durere după ce li se vorbise despre lucrurile înfiorătoare petrecute acolo.

În același loc s-au oprit și jucătorii olandezi, și germanii, și englezii. Toți au vrut să afle marea tragedie a celui de-Al Doilea Război Mondial.

Fost internațional maghiar și antrenor la Inter Milano, ucis la Auschwitz

La Auschwitz I, zona de apel era transformată uneori în teren de fotbal improvizat.

Acolo s-a jucat un meci Germania - Polonia în vara lui 1941, între gardienii SS și prizonierii polonezi, s-a spus la podcastul „On Auschwitz”. Lângă acel teren se afla spânzurătoarea, scrie Marca.

La Auschwitz au murit și foști fotbaliști. Unul dintre ei, maghiarul Arpad Weisz, ex-jucător și antrenor la Inter Milano.

Massimo Moratti (stânga), președintele lui Inter în 2013, la comemorarea lui Arpad Weisz Foto: Imago Massimo Moratti (stânga), președintele lui Inter în 2013, la comemorarea lui Arpad Weisz Foto: Imago
Massimo Moratti (stânga), președintele lui Inter în 2013, la comemorarea lui Arpad Weisz Foto: Imago

A fost ucis în camera de gazare, pe 31 ianuarie 1944. Avea 47 de ani.

În ianuarie 2013, la ultimul său sezon ca președinte al Interului, Massimo Moratti a onorat amintirea lui Weisz.

Fotbal lângă camera de gazare, camera de execuție și crematoriu

Mauthausen, cunoscut ca „Lagărul Sanitar” sau „Lagărul Morții”, avea terenul de fotbal pentru SS.

Acolo se țineau meciuri, deseori împotriva echipelor locale. Populația civilă putea să asiste la acele partide, devenind martor indirect la omorul în masă de la Mauthausen. Site-ul Memorialului Holocaustului

Prizonierii jucau în zona de adunare, foarte aproape de camera de gazare, camera de execuție și crematoriul.

În alt lagăr, Buchenwald, s-a jucat primul meci de fotbal în aprilie 1939. „O echipă de prizonieri evrei împotriva unei echipe de prizonieri care nu erau evrei”, s-a scris pe site-ul Memorialului Holocaustului.

La Dachau, unul dintre primele lagăre de concentrare ridicate de naziști, SS organiza turnee.

Istoricul Maximilian Luetgens a spus ce însemnau acele partide:

„Ceea ce știm din relatările supraviețuitorilor este că se simțea mereu mirosul de cadavre arse. Erau meciuri de fotbal jucate în condiții extreme”.

fotbal auschwitz razboi holocaust comemorare
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share