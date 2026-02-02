„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă

Craig Tiley, directorul Australian Open, a anunțat că ia în calcul introducerea formatului „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin, iar Danielle Collins (32 de ani, #77 WTA) a reacționat.

Liderul turneului de la Melbourne propune mai multe schimbări. Și îi invită la discuții pe șefii celorlalte competiții majore din tenis.

Toate cele patru turnee de Grand Slam oferă premii în bani egale pentru jucători și jucătoare, însă sistemul „3 din 5” este folosit doar pe tabloul masculin. Iar Tiley vrea ca acest lucru să se schimbe.

Directorul Australian Open vrea formatul „3 din 5” pe tabloul feminin

Competițiile de Grand Slam pot propune reguli care le diferențiază unele de altele, iar Craig Tiley dorește ca sistemul „cel mai bun din 5 seturi” să fie introdus la Australian Open începând cu faza sferturilor de finală, pentru a produce meciuri cu o intensitate mai mare.

„Nu poți reproduce acea zi a semifinalelor (n.r. de pe tabloul masculin). A fost ceva incredibil. Probabil cel mai mare și mai bun eveniment din toate timpurile. Și nici finala feminină de aseară (n.r. sâmbătă) nu poate fi reprodusă. A fost incredibilă.

Ar trebui să ne uităm la ultimele faze ale competiției – sferturile, semifinalele și finalele – și să folosim formatul trei din cinci seturi și la feminin.

Nu știu dacă jucătoarele ar fi de acord cu asta, dar este ceva ce trebuie să luăm în considerare. Toate cercetările arată că interesul crește pe măsură ce meciul avansează. Ca sport, trebuie să evoluăm”, a declarat Tiley, înainte de finala dintre Alcaraz și Djokovic, potrivit 7news.com.au.

În 1994, organizatorii Australian Open au anunțat că finala feminină a ediției următoare se va juca în formatul cel mai bun din cinci seturi, însă planul a fost abandonat după un protest condus de Steffi Graf.

Finala Turneului Campioanelor s-a disputat în formatul „3 din 5” din 1984 până în 1998.

Dacă vom consideră că este corect și vom face acest lucru, vom implementa formatul în 2027. Nu există nimic în regulament care să împiedice acest lucru. Dar trebuie să facem asta după consultări aprofundate cu jucătoarele. Craig Tiley, director Australian Open

Danielle Collins: „Simt că fac stop cardiac doar gândindu-mă la asta”

Fără meci jucat de pe 26 august 2025, când era pierdea în fața româncei Jaqueline Cristian în primul tur de la US Open (2-6, 0-6), Danielle Collins a văzut propunerea lui Tiley și a reacționat pe Instagram.

„Simt că sunt pe punctul de a face stop cardiac doar gândindu-mă că trebuie să joc trei din cinci seturi 😬😭😆” , a scris americanca pe InstaStory, distribuind declarațiile lui Tiley.

Fostă ocupantă a locului 7 WTA, Collins a pus capăt devreme sezonului 2025, din cauza unei accidentări la spate. Aceasta urmează un tratament de congelare a ovulelor și nu va reveni pe teren în prima parte a sezonului actual.

De-a lungul timpului, jucătoarele s-au exprimat împotriva introducerii formatului „cel mai bun din cinci”, spunând că liderii din tenis le cer deja prea mult.

FOTO: Instagram @danimalcollins

Inovații la Australian Open: „Unii vor spune că este ridicol, alții că este o idee bună”

Cunoscut în lumea tenisului drept un inovator, Tiley vrea să schimbe complet Australian Open în următorii ani.

Alte propuneri ale lui Tiley, potrivit The Athletic:

Dispariția arbitrului de scaun. Arbitrul ar conduce meciul dintr-un loc situat în lateralul terenului, de unde ar putea interveni pentru a soluționa eventualele dispute

Eliminarea timpului de încălzire de dinaintea partidei și a nețurilor la serviciu, pentru a accelera ritmul competiției

Transformarea băncilor jucătorilor în mini-centre de performanță. Vor dispune de tehnologie de încălzire și răcire, capacitatea de a măsura condiția fizică a jucătorilor și ecrane care le-ar putea oferi jucătorilor acces la aceleași date pe care le au antrenorii

Experiență îmbunătățită pentru fani: mai multe ecrane, scaune în arene, dar și locuri cu umbră

One-Point Slam va fi organizat din nou, pentru premiul de 1 milion de dolari australieni urmând să se dueleze chiar mai mulți jucători.

Tiley ar dori să aibă sprijinul celorlalte turnee de Grand Slam, dar știe că unele dintre ele s-ar putea opune schimbărilor:

Vor fi oameni care vor spune că este ridicol, iar alții vor spune că este o idee bună. Ideea este să avem o discuție. Craig Tiley, director Australian Open

Există posibilitatea ca Tiley să nu se mai afle la conducerea Australian Open în 2027, numărându-se printre principalii candidați la funcția de lider al Federației de Tenis din SUA și al US Open.

Însa acesta a dezvăluit că Tennis Australia are un plan pe cinci ani pentru a încorpora aceste schimbări.

