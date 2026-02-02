„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă
Australian Open (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 11:31
  • Craig Tiley, directorul Australian Open, a anunțat că ia în calcul introducerea formatului „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin, iar Danielle Collins (32 de ani, #77 WTA) a reacționat.
  • Liderul turneului de la Melbourne propune mai multe schimbări. Și îi invită la discuții pe șefii celorlalte competiții majore din tenis.

Toate cele patru turnee de Grand Slam oferă premii în bani egale pentru jucători și jucătoare, însă sistemul „3 din 5” este folosit doar pe tabloul masculin. Iar Tiley vrea ca acest lucru să se schimbe.

Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește și
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!

Directorul Australian Open vrea formatul „3 din 5” pe tabloul feminin

Competițiile de Grand Slam pot propune reguli care le diferențiază unele de altele, iar Craig Tiley dorește ca sistemul „cel mai bun din 5 seturi” să fie introdus la Australian Open începând cu faza sferturilor de finală, pentru a produce meciuri cu o intensitate mai mare.

„Nu poți reproduce acea zi a semifinalelor (n.r. de pe tabloul masculin). A fost ceva incredibil. Probabil cel mai mare și mai bun eveniment din toate timpurile. Și nici finala feminină de aseară (n.r. sâmbătă) nu poate fi reprodusă. A fost incredibilă.

Ar trebui să ne uităm la ultimele faze ale competiției – sferturile, semifinalele și finalele – și să folosim formatul trei din cinci seturi și la feminin.

Nu știu dacă jucătoarele ar fi de acord cu asta, dar este ceva ce trebuie să luăm în considerare. Toate cercetările arată că interesul crește pe măsură ce meciul avansează. Ca sport, trebuie să evoluăm”, a declarat Tiley, înainte de finala dintre Alcaraz și Djokovic, potrivit 7news.com.au.

În 1994, organizatorii Australian Open au anunțat că finala feminină a ediției următoare se va juca în formatul cel mai bun din cinci seturi, însă planul a fost abandonat după un protest condus de Steffi Graf.

Finala Turneului Campioanelor s-a disputat în formatul „3 din 5” din 1984 până în 1998.

Dacă vom consideră că este corect și vom face acest lucru, vom implementa formatul în 2027. Nu există nimic în regulament care să împiedice acest lucru. Dar trebuie să facem asta după consultări aprofundate cu jucătoarele. Craig Tiley, director Australian Open

Danielle Collins: „Simt că fac stop cardiac doar gândindu-mă la asta”

Fără meci jucat de pe 26 august 2025, când era pierdea în fața româncei Jaqueline Cristian în primul tur de la US Open (2-6, 0-6), Danielle Collins a văzut propunerea lui Tiley și a reacționat pe Instagram.

„Simt că sunt pe punctul de a face stop cardiac doar gândindu-mă că trebuie să joc trei din cinci seturi 😬😭😆”, a scris americanca pe InstaStory, distribuind declarațiile lui Tiley.

Fostă ocupantă a locului 7 WTA, Collins a pus capăt devreme sezonului 2025, din cauza unei accidentări la spate. Aceasta urmează un tratament de congelare a ovulelor și nu va reveni pe teren în prima parte a sezonului actual.

De-a lungul timpului, jucătoarele s-au exprimat împotriva introducerii formatului „cel mai bun din cinci”, spunând că liderii din tenis le cer deja prea mult.

FOTO: Instagram @danimalcollins FOTO: Instagram @danimalcollins
FOTO: Instagram @danimalcollins

Inovații la Australian Open: „Unii vor spune că este ridicol, alții că este o idee bună”

Cunoscut în lumea tenisului drept un inovator, Tiley vrea să schimbe complet Australian Open în următorii ani.

Alte propuneri ale lui Tiley, potrivit The Athletic:

  • Dispariția arbitrului de scaun. Arbitrul ar conduce meciul dintr-un loc situat în lateralul terenului, de unde ar putea interveni pentru a soluționa eventualele dispute
  • Eliminarea timpului de încălzire de dinaintea partidei și a nețurilor la serviciu, pentru a accelera ritmul competiției
  • Transformarea băncilor jucătorilor în mini-centre de performanță. Vor dispune de tehnologie de încălzire și răcire, capacitatea de a măsura condiția fizică a jucătorilor și ecrane care le-ar putea oferi jucătorilor acces la aceleași date pe care le au antrenorii
  • Experiență îmbunătățită pentru fani: mai multe ecrane, scaune în arene, dar și locuri cu umbră
  • One-Point Slam va fi organizat din nou, pentru premiul de 1 milion de dolari australieni urmând să se dueleze chiar mai mulți jucători.

Tiley ar dori să aibă sprijinul celorlalte turnee de Grand Slam, dar știe că unele dintre ele s-ar putea opune schimbărilor:

Vor fi oameni care vor spune că este ridicol, iar alții vor spune că este o idee bună. Ideea este să avem o discuție. Craig Tiley, director Australian Open

Există posibilitatea ca Tiley să nu se mai afle la conducerea Australian Open în 2027, numărându-se printre principalii candidați la funcția de lider al Federației de Tenis din SUA și al US Open.

Însa acesta a dezvăluit că Tennis Australia are un plan pe cinci ani pentru a încorpora aceste schimbări.

Citește și

Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține  Grand Slam-ul carierei!
Tenis
14:24
Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține Grand Slam-ul carierei!
Citește mai mult
Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține  Grand Slam-ul carierei!
Rybakina a câștigat Australian Open Jucătoarea kazahă a învins-o pe Aryna Sabalenka. Al doilea eșec consecutiv pentru liderul WTA în finala de la Melbourne
Tenis
13:42
Rybakina a câștigat Australian Open Jucătoarea kazahă a învins-o pe Aryna Sabalenka. Al doilea eșec consecutiv pentru liderul WTA în finala de la Melbourne
Citește mai mult
Rybakina a câștigat Australian Open Jucătoarea kazahă a învins-o pe Aryna Sabalenka. Al doilea eșec consecutiv pentru liderul WTA în finala de la Melbourne

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
tenis Australian Open danielle collins arbitru de scaun Craig Tiley
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share