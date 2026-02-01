Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține Grand Slam-ul carierei!

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei, după ce a cucerit în premieră Australian Open.

Această distincție se referă la momentul în care un jucător reușește să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam de-a lungul carierei (US Open, Wimbledon, Australian Open, Roland Garros).

Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 după ce l-a învins în finală pe Novak Djokovic, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Carlos Alcaraz reușise să câștige deja US Open, Wimbledon și Roland Garros și îi mai lipsea o singură piesă pentru a completa Grand Slam-ul carierei.

Și astăzi a reușit! Liderul clasamentului ATP a cucerit Australian Open după ce l-a învins pe Novak Djokovic în ultimul act al competiției de la Melbourne.

Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a cucerit Grand Slam-ul carierei, la doar 22 de ani și 272 de zile.

Recordul era deținut de Rod Laver, care a completat această distincție în 1962, la 24 de ani și 32 de zile, conform atptour.com.

Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).

În secolul XXI, doar patru jucători au reușit să câștige toate turneele de Grand Slam în cariera lor: pe lângă Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (2016), Rafael Nadal (2010) și Roger Federer (2009) au mai reușit acest lucru.

Lista cu jucătorii care și-au completat Career Grand Slam-ul și vârsta pe care o aveau când au reușit asta:

Rafael Nadal – US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile

Roger Federer – Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile

Novak Djokovic – Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi

Andre Agassi – Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile

Rod Laver – US Open 1969, la vârsta de 31 de ani și 18 zile

Alcaraz i-a luat coroana lui Djokovic. Spaniolul, campion în premieră la Australian Open

Djokovic, poreclit și „Regele Melbourne-ului”, a luat primul set cu 6-2, după un joc foarte bun. A servit aproape perfect, a pierdut foarte puține puncte pe serviciu și l-a împins constant pe Alcaraz în defensivă.

A făcut un break rapid, s-a desprins la 3-1 și apoi la 5-2, iar în ultimul game a dominat din nou schimburile și a închis setul fără emoții, după 34 de minute.

În setul doi, Alcaraz a intrat mult mai bine în joc, a returnat mai agresiv și l-a plimbat pe Djokovic pe tot terenul.

Spaniolul a câștigat setul cu 6-2, după 37 de minute, profitând și de faptul că ritmul lui Djokovic a scăzut, iar sârbul a comis mai multe greșeli.

În setul trei, Alcaraz a fost din nou jucătorul mai bun. A acoperit excelent terenul și l-a forțat pe Djokovic să greșească mai des, iar liderul mondial a închis setul cu 6-3 și a trecut în avantaj, 2-1 la seturi, după 52 de minute.

Ultimul set a fost unul dramatic. Djokovic a început bine, și-a ținut serviciul și a arătat că încă mai are energie, chiar dacă se vedea oboseala. Alcaraz, cu 16 ani mai tânăr, a fost mai proaspăt, a alergat după toate mingile și a pus constant presiune pe sârb.

S-a mers cap la cap până spre final, 4-4, 5-5, dar în ultimele game-uri s-a simțit că Alcaraz e mai agresiv și mai clar în lovituri, în timp ce Djokovic a început să greșească tot mai mult.

În cele din urmă, Alcaraz a profitat de cele două mingi de meci și, la a doua, Djokovic a trimis forehandul în aut. Așa a închis Alcaraz setul cu 7-5.

