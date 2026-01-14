Jordan Smith (29 de ani), jucător de tenis amator, a câștigat un milion de dolari australieni (aproximativ 570.000 de euro), în cadrul unui turneu la Antipozi.

Mai mulți jucători profesioniști au fost eliminați de amatori la competiția inaugurată chiar în acest an.

Turneul Million Dollar 1 Point Slam a pus față în față mai mulți jucători de tenis, profesioniști și amatori, iar finala a fost o surpriză.

Un jucător amator a câștigat un milion de dolari australieni la Million Dollar 1 Point Slam

Jucătorul amator Jordan Smith fost vedeta competiției de la Melbourne, reușind să învingă nume mari din tenis.

Totuși, jucătorii amatori au beneficiat de un avantaj: jucătorii profesioniști aveau dreptul la un singur serviciu și, pentru a decide serviciul, înainte de fiecare punct se juca un joc de piatră-hârtie-foarfecă.

Până în actul final, Smith a trecut de locul #4 în clasamentul WTA, Amanda Anisimova.

În finală, Jordan Smith a jucat împotriva taiwanezei Joanna Garland (locul #117 WTA), care îi eliminase pe Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Maria Sakkari și Donna Vekic.

Asiatica a servit, iar pentru premiul cel mare, Smith a trimis balonul în terenul lui Garland.

Jucătoarea a încercat să lovească mingea cu reverul, însă nu a prins terenul de joc și a pierdut finala.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Jordan Smith și-a adjudecat marele premiu de un milion de dolari australieni și a sărbătorit alături de familie.

Întrebat pe ce își va cheltui marele câștig, a spus, potrivit abc.net.au: „Aș investi sau aș cumpăra o casă, cu siguranță, împreună cu prietena mea” .

Cum a decurs Million Dollar 1 Point Slam

Million Dollar 1 Point Slam a luat startul cu 48 de jucători de tenis, dintre care jumătate erau amatori.

De la competiție nu au lipsit vedetele Australian Open, ce profită de câteva zile libere, întrucât, în această perioadă, se desfășoară rundele de calificări.

Printre starurile de la Million Dollar 1 Point Slam se numără: Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Iga Swiatek, Nick Kyrgios și Flavio Cobolli.

Un sfert dintre meciurile din prima a rundă a competiției s-au încheiat din cauza unei greșeli neforțate.

Dintre cei 8 sportivi care s-au calificat până în sferturile de finală ale turneului, 6 erau jucătoare din circuitul WTA.

Million Dollar 1 Point Slam s-a bucurat de un succes răsunător: peste 15.000 de persoane au asistat la turneu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport