Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).

Liderul mondial a protestat pentru că jucătorii nu au fost anunțati de organizatorii Australian Open, așa cum prevede regulamentul.

După ce Alcaraz a câștigat setul al doilea cu 6-2 și a restabilit egalitatea la seturi, organizatorii au început să tragă acoperișul arenei, deși ploaia încă nu începuse.

Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!

Când spaniolul a observat schimbarea, a mers direct la arbitrul de scaun.

Liderul mondial a cerut explicații pentru decizie și i-a reproșat faptul că jucătorii nu au fost anunțați în prealabil, așa cum prevede regulamentul.

„De ce se închide? Nu am fost anunțați, înțelegi ce vreau să spun?”, a spus Alcaraz, vizibil iritat.

Între timp, supervizorul turneului, Wayne McEwen, a coborât la marginea terenului pentru a vorbi cu Alcaraz, conform 7news.com.

Alcaraz a considerat că momentul ales pentru a închide acoperișul îl dezavantajează, întrucât el părea să se simtă mai bine în condițiile de vânt din setul al doilea, în timp ce jocul lui Djokovic este, în general, ajutat de condițiile indoor, scrie theguardian.com.

Regula prevede că jucătorii trebuie anunțați în prealabil și că trebuie să li se ofere o explicație.

În plus, în timp ce ibericul discuta cu arbitrul, Djokovic a profitat de pauza dintre seturi și a mers la vestiar, folosind timpul permis de regulament.

Acoperișul nu a fost închis complet, în speranța că ploaia nu se va înteți.

