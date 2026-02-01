Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar! +28 foto
Carlos Alcaraz. Foto: Captură „X”, @tntsports
Tenis

Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 12:45
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
  • Liderul mondial a protestat pentru că jucătorii nu au fost anunțati de organizatorii Australian Open, așa cum prevede regulamentul.

După ce Alcaraz a câștigat setul al doilea cu 6-2 și a restabilit egalitatea la seturi, organizatorii au început să tragă acoperișul arenei, deși ploaia încă nu începuse.

„Ne distrăm cu FCSB”  Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei
Citește și
„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei
Citește mai mult
„Ne distrăm cu FCSB”  Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei

Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!

Când spaniolul a observat schimbarea, a mers direct la arbitrul de scaun.

Liderul mondial a cerut explicații pentru decizie și i-a reproșat faptul că jucătorii nu au fost anunțați în prealabil, așa cum prevede regulamentul.

„De ce se închide? Nu am fost anunțați, înțelegi ce vreau să spun?”, a spus Alcaraz, vizibil iritat.

Între timp, supervizorul turneului, Wayne McEwen, a coborât la marginea terenului pentru a vorbi cu Alcaraz, conform 7news.com.

Galerie foto (28 imagini)

Carlos Alcaraz i-a cerut explicații arbitrului de scaun. Foto: captură „X”@tntsports Carlos Alcaraz i-a cerut explicații arbitrului de scaun. Foto: captură „X”@tntsports Carlos Alcaraz i-a cerut explicații arbitrului de scaun. Foto: captură „X”@tntsports Carlos Alcaraz i-a cerut explicații arbitrului de scaun. Foto: captură „X”@tntsports Carlos Alcaraz i-a cerut explicații arbitrului de scaun. Foto: captură „X”@tntsports
+28 Foto
labels.photo-gallery

Alcaraz a considerat că momentul ales pentru a închide acoperișul îl dezavantajează, întrucât el părea să se simtă mai bine în condițiile de vânt din setul al doilea, în timp ce jocul lui Djokovic este, în general, ajutat de condițiile indoor, scrie theguardian.com.

Regula prevede că jucătorii trebuie anunțați în prealabil și că trebuie să li se ofere o explicație.

În plus, în timp ce ibericul discuta cu arbitrul, Djokovic a profitat de pauza dintre seturi și a mers la vestiar, folosind timpul permis de regulament.

Acoperișul nu a fost închis complet, în speranța că ploaia nu se va înteți.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)

Galerie foto (9 imagini)

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru  Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul
Superliga
11:16
FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul
Citește mai mult
FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru  Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial”
Superliga
11:13
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial”
Citește mai mult
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
tenis Australian Open novak djokovic arbitru carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share