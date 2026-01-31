Rybakina a câștigat Australian Open Jucătoarea kazahă a învins-o pe Aryna Sabalenka. Al doilea eșec consecutiv pentru liderul WTA în finala de la Melbourne

Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a câștigat turneul de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Rybakina s-a impus în trei seturi în fața liderului WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani).

Cele două jucătoare au avut un parcurs senzațional la acest turneu, fără să piardă nici măcar un set până în finală, unde Rybakina a câștigat, după un meci echilibrat, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Elena Rybakina a câștigat Australian Open

Jucătoarea kazahă a bifat al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după cel din 2022 de la Wimbledon.

În același timp, Aryna Sabalekna, aflată la a patra finală consecutivă la Melbourne, a pierdut ultimul act pentru al doilea an consecutiv, după eșecul contra lui Madison Keys, din 2025.

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele acum, dar vreau s-o felicit pe Aryna pentru rezultatele din ultimii ani. Știu că e dificil, dar sper că vom mai juca multe meciuri împreună de acum încolo.

Vreau să vă mulțumesc vouă (n.r. - fanilor) pentru o atmosferă atât de frumoasă, ne-ați sprijinit pe amândouă să continuăm. Vă mulțumesc celor din Kazahstan, am simțit sprijinul de acolo, din acel colț.

Aș vrea să mulțumesc echipei mele, fară voi nu ar fi fost posibil acest lucru. Mulțumesc și sper să continuăm la fel în acest an”, a spus Rybakina după meci, la Eurosport.

Aryna Sabalekna a oferit și ea o scurtă reacție la finalul partidei.

„Nu am cuvinte acum, o să încerc să nu uit nimic, vreau să o felicit pe Elena pentru jocul incredibil, felicitări ție și echipei tale pentru această realizare.

Mulțumesc tuturor pentru acest turneu, mă simt foarte bine aici de fiecare dată și sper ca anul viitor să fie unul mai bun pentru mine.

(...) Mulțumesc și echipei mele, pentru că mereu sunt lângă mine, uneori pierdem finale, alteori le câștigăm, să sperăm că anul viitor va fi al nostru”, a declarat Sabalenka.

