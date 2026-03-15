Cu cine negociază Oțelul Rămași fără antrenor, după demisia lui Laszlo Balint, gălățenii au în vizor doi antrenori străini

Oțelul Galați negociază cu doi antrenori străini, după despărțirea de Laszlo Balint (46 de ani).

Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la echipă la finalul meciului cu Csikszereda, partidă pierdută de Oțelul cu 2-3, în prima etapă a play-out-ului.

Gălățenii ar putea negocieri cu un antrenor care a câștigat două titluri de campion în Liga 1, dar și cu un fost manager de la Sheriff Tiraspol.

După ce Laszlo Balint și-a dat demisia de la Oțelul, conducătorii grupării din Galați ar purta negocieri cu Toni Conceicao și Stjepan Tomas, conform digisport.ro.

Toni Conceicao a mai antrenat alte trei echipe din România, pe FC Brașov, Astra Giurgiu și CFR Cluj, în trei mandate diferite.

E liber de contract din 2022, după ce s-a despărțit de naționala Camerunului.

Alături de „feroviari”, lusitanul a câștigat două titluri de campion și o Cupă a României. Ultima dată a antrenat în România în sezonul 2018/2019, la CFR Cluj.

Toni Conceicao, pe banca CFR-ului, în 2019

De cealaltă parte, Stjepan Tomas s-ar afla la prima experiență în fotbalul românesc, dacă va ajunge la un acord cu Oțelul.

Tehnicianul croat a antrenat în Republica Moldova, pe Sheriff Tiraspol, echipă alături de care a jucat în grupele Europa League, în anul 2022.

Ultima echipă pe care a pregătit-o Tomas este Al-Okhdood, formație antrenată în prezent de Marius Șumudică. Croatul s-a despărțit de gruparea saudită în februarie 2025, iar de atunci este liber de contract.

De-a lungul carierei sale, Stjepan Tomas le-a mai antrenat pe Antalyaspor, Rizespor, Goztepe și Osijek, fără a reuși să câștige vreun trofeu.

După ce a pierdut primul meci din play-out, scor 2-3 cu Csikszreda, Oțelul ocupă locul 11, fiind la 5 puncte distanță de locurile de baraj.

Următorul meci al grupării de la malul Dunării va avea loc pe 23 martie, împotriva celor de la Unirea Slobozia, în deplasare, de la 20:30.

