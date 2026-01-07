Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi, gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami

Mateo Messi (10 ani), fiul lui Lionel Messi (38 de ani), a înscris un gol excepțional din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami.

Lionel Messi are trei băieți: Ciro (7 ani), Mateo (10 ani) și Thiago (13 ani). Fiii celebrului fotbalist de la Inter Miami par să-i calce pe urme tatălui lor, fiind foarte pasionați de fotbal.

FOTO. Mateo Messi, gol din foarfecă pentru Inter Miami

Mateo, fiul mijlociu al starului argentinian Lionel Messi, s-a remarcat deja pe terenul de fotbal. În vârstă de doar 10 ani, băiatul și-a arătat calitățile pentru echipa de juniori a lui Inter Miami.

Mateo Messi a reușit să înscrie un gol excepțional, din foarfecă.

Mingea a ajuns la un junior al lui Inter Miami, pe partea dreaptă, care a centrat în careu, către un alt coechipier. Acesta a șutat, balonul a fost blocat și a fost respins aproape de pe linia porții.

În urma unei respingeri nefericite a echipei adverse, mingea a ajuns la Mateo Messi care a înscris din foarfecă, din centrul careului, neacordându-i nicio șansă portarului.

„Mateo Messi, fiul idolului argentinian, i-a uimit pe toți cu o fază spectaculoasă care s-a încheiat cu un gol. O foarfecă imparabilă, care i-a pus în dificultate pe apărători și pe portar”, au scris cei de la sport.es.

Mateo Messi, în centrul atenției după finala MLS

La începutul lunii decembrie, Lionel Messi a devenit campion în MLS, alături de Inter Miami, după ce formația patronată de David Beckham a câștigat finala cu Vancouver Whitecaps, scor 3-1.

Cu toate acestea, în centrul atenției a fost Mateo Messi. Fiul celebrului jucător argentinian a fost văzut în timp ce făcea câteva jonglerii cu mingea, în timpul celebrării celor de la Inter Miami.

Momentul cu Mateo Messi a devenit viral, după ce i-a ieșit o jonglerie numită „în jurul lumii”.

Mateo Messi pulling off his first around the world - and he wants everyone to know it 😂🌍 pic.twitter.com/y4kRUaE3zk — 433 (@433) December 7, 2025

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia susținând că „moștenitorul” lui Lionel Messi a apărut sau că „dinastia continuă”, conform beinsports.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport