Djokovic s-a retras de la Adelaide! Întrebarea care chinuie: este în pericol participarea sa la Australian Open 2026?

Lumea tenisului este în stare de șoc după ce Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria circuitului masculin, și-a anunțat retragerea neașteptată de la turneul Adelaide International.

Deși competiția din Australia de Sud era considerată rampa sa principală de lansare pentru primul Grand Slam al anului, „Nole” a ales să facă un pas în spate, invocând o condiție fizică precară!

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, nu a jucat un meci oficial din luna noiembrie, când a triumfat în finala turneului de la Atena și apoi a renunțat la ATP Finals din cauza unei accidentări la umăr.

Această decizie ridică o întrebare critică pe buzele tuturor fanilor: va fi apt sârbul pentru a-și apăra palmaresul incredibil la Australian Open 2026?

Sinceritatea brutală a lui Novak Djokovic: „Nu sunt pregătit fizic”

Spre deosebire de alte ocazii, în care a forțat participarea chiar și accidentat, de data aceasta Djokovic a fost surprinzător de tranșant.

Surse apropiate staff-ului său medical sugerează că nu este vorba despre o singură leziune acută, ci despre o acumulare de factori: o recuperare mai lentă după efortul din pauza competițională și necesitatea de a gestiona uzura la vârsta de 38 de ani.

Retragerea de la Adelaide poate fi o mișcare strategică, dar este sigur una riscantă. Lipsa meciurilor oficiale înainte de un turneu de 5 seturi, cum este cel de la Melbourne, a fost mereu o problemă chiar și pentru sportivi de calibrul lui Djokovic.

„Grădina lui Novak” ar rămâne fără grădinar!

Cu un Jannik Sinner și un Carlos Alcaraz aflați la apogeul formei fizice, Djokovic știe că nu se poate prezenta la Melbourne la mai puțin de 100% din capacitate.

Există și un scenariu negru: dacă problemele la spate sau la articulații, vehiculate de presa sârbă, persistă, am putea asista la prima absență a lui Djokovic de la AO din motive medicale pure în ultimii ani.

Australian Open este supranumit „grădina lui Novak”. De ce? Djokovic a câștigat Australian Open de 10 ori (record absolut la acest turneu), un lucru fără precedent la un Grand Slam.

Niciun alt jucător nu a dominat un Slam într-o asemenea măsură. Mai mult, de fiecare dată când a ajuns în semifinale la Australian Open, sârbul a câștigat ulterior și turneul!

Hard-ul de la Melbourne se potrivește perfect jocului său: deplasare excepțională, retur extrem de eficient, schimburi lungi, controlate.

Sinner devine favorit cert

Dacă Djokovic nu va fi prezent, ierarhia se schimbă radical, iar absența sa ar oferi un impuls moral uriaș tinerei generații.

Jannik Sinner, actualul campion, ar deveni favoritul cert, având un parcurs mult mai facil fără „umbra” lui Nole în semifinale.

Nici Carlos Alcaraz nu e de neglijat. Spaniolul caută să-și completeze colecția de Grand Slam-uri, iar un Melbourne fără Djokovic îi deschide ușa larg spre istorie.

