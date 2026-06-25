Bosnia marilor diferențe FOTO. A deschis scorul un puști de 18 ani și „bătrânul” de 40 a provocat autogolul de 2-0 contra Qatarului

Bosnia recordurilor de vârstă la 3-1 împotriva Qatarului.

Alajbegovic, cel mai tânăr jucător care înscrie la Mondial din afara careului. Dzeko a influențat autogolul de 2-0 la peste 40 de ani. Mahmic, altă surpriză la 3-1.

Echipa lui Sergej Barbarez se califică aproape sigur în „16-imile” CM 2026 de pe locul 3.

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Bosnia ne-a învins pe noi în meciul decisiv, 3-1 la Zenica, ;i a încheiat pe locul 2 grupa din preliminarii.

Apoi, a câștigat ambele dueluri de baraj la loviturile de pedeapsă, și cu Țara Galilor, și cu Italia.

Așa s-a calificat a doua oară la Campionatul Mondial, la 12 ani de la precedenta participare.

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Alajbegovic, supergol de la 22 de metri pentru Bosnia. Cel mai tânăr

După 1-1 cu Canada și 1-4 cu Elveția, Bosnia trebuia să câștige în fața Qatarului pentru a prinde „16-imile” CM.

A deschis scorul Kerim Alajbegovic, în minutul 29, la Seattle. Unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui turneu final.

Două driblinguri în lateral și un trasor violent, la semiînălțime, de la 22 de metri.

Cel mai tânăr marcator cu un șut din afara careului din 1966, de când Opta oferă statistici legate de Mondial.

18 ani și 276 de zile are Kerim Alajbegovic. Mai tânăr cu aproape un an decât Kylian Mbappe (19 ani și 207 zile) în topul celor care au înscris de la distanță la CM

Veteranul Dzeko a provocat autogolul de 2-0 la 40 de ani și 99 de zile

Doar cinci minute mai târziu, Edin Dzeko a influențat desprinderea Bosniei.

Dzeko și „dragonii” sărbătoresc la 2-0 pentryu Bosnia. Foto: Imago

La 40 de ani și 99 de zile, „diamantul” a vrut să centreze, Sultan Al-Brake deviind în propria poartă. Era 2-0.

150 de selecții are Edin Dzeko pentru naționala Bosniei (73 de goluri, 30 de assisturi)

Dzeko a fost aproape de 3-0, dar șutul său a lovit stâlpul porții adverse. Cel mai în vârstă jucător cu bară la CM, potrivit Opta.

Nu a fost 3-0, ci 2-1, a înscris Al-Haydos (42), iar Pedro Miguel putea egala. Și el, bară!

Mahmic a înscris golul de 3-1 . Două reușite în două jocuri la Mondial ca rezervă

În repriza a doua, o nouă surpriză oferită de Bosnia. Ermin Mahmic (80) a înscris golul de 3-1. Golul calificării.

Mijlocașul ofensiv, 21 de ani, are deja două reușite la Mondial, mai multe decât Dzeko (doar una, la CM 2014).

La 1-4 cu Elveția, a punctat la prima atingere a mingii! Mahmic a repetat performanța și la 3-1 cu Qatar. De fiecare dată a intrat pe teren ca rezervă.

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