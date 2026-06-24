Golgheterul ultras Cel mai prolific jucător al Columbiei la acest Mondial a descoperit fotbalul în peluza celor mai fanatici suporteri

Daniel Munoz a fost membru al facțiunii de barra bravas a lui Nacional înainte de a juca la echipa din Medellin și la națională.

Astăzi, fundașul în vârstă de 30 de ani este golgheterul Columbiei la CM 2026.

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Columbia nu s-a calificat la precedentul Campionat Mondial, dar speră să se revanșeze acum.

Fundașul dreapta are cele mai multe goluri: Daniel Munoz

A început cu două victorii, 3-1 cu Uzbekistan și 1-0 contra RD Congo, asigurându-și calificarea în „16-imi” înaintea confruntării cu Portugalia, pentru locul 1 în grupa K.

Surprinzător, golgheterul „Cafeteros” nu este niciunul dintre atacanți. Nici extrema Luis Diaz, nici căpitanul James Rodriguez, nici vârful Luis Suarez, de la care se așteptau cele mai multe goluri.

Daniel Munoz, primul gol al Columbiei la CM 2026. Foto: Imago

Jucătorul cel mai prolific e Daniel Munoz. Dinamic și ofensiv, fundașul dreapta a înscris în ambele meciuri.

A deschis scorul la 3-1 cu Uzbekistan.

Golul victoriei „La Tricolor” în fața Congo (1-0).

48 de selecții are Daniel Munoz la naționala Columbiei (5 goluri, 3 assisturi)

Munoz, apărătorul care urcă tot mai mult. Trei trofee la Crystal Palace

În vârstă de 30 de ani, Munoz a fost mereu în ascensiune în carieră.

A debutat la seniori târziu, la 21 de ani, în tricoul lui Aguilas Doradas, a jucat un sezon la echipa preferată, Nacional Medellin (2019-2020).

Un fundaș dreapta care apare de multe ori pe extrema Columbiei. Foto: Imago

După Nacional, a descoperit Europa: patru ani la Genk (2020-2024) și, din Belgia, ținta Londra, la Crystal Palace, cu care a cucerit trei trofee neașteptate în ultimii doi ani:

Cupa Angliei, în 2025, 1-0 în finala cu Manchester City.

Supercupa Angliei, în același an, 2-2, 3-2 la penaltyuri cu Liverpool.

Conference League, în 2026, 1-0 în finala cu Rayo Vallecano.

46 de meciuri a jucat Daniel Munoz la Crystal Palace în toate competițiile, în 2025-2026: 5 goluri, 4 assisturi

Munoz, printre barra bravas, pătimașii peluzei lui Nacional Medellin

Înainte de juca fotbal profesionist, Daniel a fost suporter, dar mai mult decât un fan obișnuit.

De mic susținător al lui Nacional Medellin, a făcut parte din grupul pătimașilor barra bravas Los del Sur (LDS), echivalentul fenomenului ultras în Europa.

Daniel Muñoz hoy en el Atanasio Girardot, tras la victoria de Atlético Nacional vs Junior 🏟️@nacionaloficial 🇳🇬⚪⚫ pic.twitter.com/7OIdkHxuBd — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) June 16, 2022

„De când mă știu, sunt fan al lui Nacional datorită părinților mei, amândoi mari suporteri”, a spus Munoz pentru presa columbiană, preluat și de Marca. „Am fost acolo, sus. Știu ce simt fanii”.

Spre sfârșitul adolescenței, era mereu pe drum, cu LDS, după Nacional.

Munoz a depășit o perioadă grea și e azi printre cei mai puternici columbieni

În fotbal, nu avea siguranță. Un agent l-a făcut să creadă că poate ajunge direct la cluburi importante din afara Columbiei.

„Am fost tentat de cineva care m-a păcălit să plec în străinătate. Eram foarte tânăr. Am fost în Mexic, Spania și Italia” , a povestit el, potrivit Marca.com.

„Pentru că eram minor, nu aveam contract și am trecut prin multe greutăți timp de doi ani”.

22 de milioane de euro valorează Daniel Munoz, conform Transfermarkt

În cele din urmă, Aguilas Doradas i-au oferit șansa debutului, în 2017. De atunci, nu s-a mai oprit.

Transferat în Europa, jocul său bun a atras atenția naționalei. Prima partidă, pe 4 iunie 2021, 3-0 cu Peru, în preliminariile Mondialului.

Astăzi, e printre jucătorii la care selecționerul Nestor Lorenzo nu renunță aproape niciodată. Un punct de forță al Columbiei.

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