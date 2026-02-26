Le-a filmat la dușuri și în vestiar! Caz scandalos în fotbalul austriac. Victimele, furioase după sentință: „Au fost și minore”
Le-a filmat la dușuri și în vestiar! Caz scandalos în fotbalul austriac. Victimele, furioase după sentință: „Au fost și minore"

Publicat: 26.02.2026, ora 16:15
Actualizat: 26.02.2026, ora 16:27
  • Furie în Austria. Oficialul unui club a scăpat de o condamnare dură după ce instalase camere secrete pentru a le urmări pe jucătoarele echipei sale la dușuri și în vestiar. 
  • Protest după hotărârea judecătorului: „Este aceasta o pedeapsă potrivită pentru a-i descuraja pe alții? Ne-a afectat atât de mult! Nu ne mai simțim în siguranță”.

Un caz care a scandalizat nu doar fotbalul, nu doar fotbalul feminin. A scandalizat o țară întreagă.

Ministrul austriac al Sportului: „Nu mai au pe ce să se bazeze. Dezgustător”

În octombrie, după ce cotidianul local Vorarlberger Nachrichten a dezvăluit ce s-a întâmplat, cum un oficial de la SCR Altach (club din prima ligă austriacă) a instalat camere secrete pentru a le urmări pe jucătoarele echipei feminine la dușuri, în vestiar și în sala de forță, și a făcut-o mult timp, membrii guvernului vienez au protestat.

„E dezgustător. Dacă sportivele nu mai sunt în siguranță nici în propriile vestiare din cauza unui oficial, atunci nu mai au pe ce să se bazeze”, a declarat Michaela Schmidt, ministrul Sportului.

30 de jucătoare
au fost identificate pe înregistrări și imagini, s-a aflat în timpul procesului

Verdict la Altach: închisoare cu suspendare. „Această casă a fost distrusă”

Bărbatul, care a lucrat la SCR Altach între 2020 și 2025, a fost judecat și condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare, amendat cu 1.200 de euro și pus să despăgubească fiecare victimă cu 625 de euro, potrivit The Guardian. 

În timpul procesului, jucătoarele au dat un comunicat comun.

Suntem femei tinere, unele încă fete. Ceea ce s-a întâmplat ne-a șocat. Ani de zile ni s-a spus că vestiarul este casa noastră, dar această casă a fost distrusă de cineva despre care credeam că face parte din această familie. Comunicatul echipei feminine Altach

„Infractorul nu a fost doar un arbitru important în Elveția, ci și oficial la Altach”

Într-un mesaj postat pe Instagram, Eleni Rittmann, fostă jucătoare la Altach, nu și-a ascuns supărarea provocată de sentință.

„Am rămas fără cuvinte. Infractorul nu a fost doar un arbitru important în Elveția, ci și oficial la Altach. Și acolo a filmat jucătoare. Mă întreb, este aceasta pedeapsa potrivită?”, a reacționat apărătoarea elvețiană în vârstă de 25 de ani, care evoluează acum la Evian, în Franța.

„Oare acționează o astfel de pedeapsă ca factor de descurajare pentru ceilalți?”.

Ceea ce s-a întâmplat ne-a afectat atât de mult intimitatea încât unele dintre noi nu se simt în siguranță nici acum la dușuri. Eleni Rittmann, jucătoare elvețiană, ex-Altach

Ea crede că această condamnare „nu e un semnal suficient de puternic pentru ceva de netolerat în societatea noastră”.

Eleni Rittmann: „Nici nu știți câte lucruri se petrec în spatele ușilor închise”

A precizat că „verdictul nu este definitiv. Procurorul e cerut timp suplimentar pentru a analiza posibilitatea de a face apel”.

Într-un alt videoclip, Rittmann a atras atenția mai mult asupra cazului:

„Ceea ce este mai rău și mai dezgustător: printre jucătoarele filmate sunt și minore. Minore. Fete care voiau doar să joace fotbal și care au avut încredere în acest mediu, unde ar fi trebuit să fie în siguranță”.

A avertizat: „Nici nu știți câte lucruri se petrec în spatele ușilor închise. Se repetă încă o dată și încă o dată în fotbalul feminin. Iar federațiile rezolvă de obicei intern astfel de cazuri”.

