Gest șocant pe „Bernabeu” Ce a făcut un fan al lui Real în meciul cu Benfica și cum a reacționat clubul madrilen » Courtois: „Să nu mai fim atât de proști!”

Real Madrid a reacționat imediat după ce un suporter blanco a apărut în imaginile TV făcând un gest izbitor pe „Santiago Bernabeu”, în timpul meciului cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor.

După scandalul imens de la Lisabona, în prima manșă a play-off-ului Champions League, Benfica - Real 0-1, cu Vinicius acuzându-l de rasism pe Gianluca Prestianni, a șocat gestul unui fan spaniol la returul de pe „Santiago Bernabeu”.

Salut nazist în peluza galeriei lui Real Madrid. Dat afară!

Unul dintre suporterii blancos aflați chiar în peluza galeriei, cea în care a fost afișat bannerul cu mesajul „No al racismo” înaintea confruntării, a apărut pe imaginile live ale transmisiunii TV făcând salutul nazist.

Suporterul care făcea salutul nazist

A fost reperat imediat pe monitoarele echipei de securitate a clubului madrilen, identificat, extras din tribună și dat afară din arenă când partida nici nu începuse.

Real a deschis anchetă împotriva fanului. Courtois: „Să încetăm să mai fim proști!”

Nu doar atât. Potrivit Marca, s-a deschis o anchetă, iar Real va coopera cu poliția pentru a-l pedepsi pe acel fan.

„Real Madrid condamnă asemenea gesturi și expresii care incită la violență în sport și în societate”, a comunicat gruparea iberică.

Thibaut Courtois, portarul Madridului, a comentat cazuri similare.

„Există lucruri care se întâmplă în tribune și care justifică întreruperea meciului și eliminarea acelor persoane.

Courtois, cu fanii blancos în spate Foto: Imago

Trebuie să fie oameni care iau măsuri în astfel de momente”.

Autoritățile trebuie să intervină. Să încetăm să mai fim atât de proști! Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid

Real a învins și în retur, 2-1 miercuri seară, 3-1 la general cu Benfica, și s-a calificat în optimile de finală ale Ligii.

