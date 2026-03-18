Manchester City - Real Madrid 1-2 (0-3 în tur). Pep Guardiola (55 de ani), tehnicianul „cetățenilor”, a atras toate privirile la returul cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor.

Cămașa sa cu carouri, similară cu cele purtate de tăietorii de lemne, a devenit virală pe rețelele de socializare.

Fanii fotbalului au găsit-o rapid pe magazinele online și în scurt timp a fost sold-out!

Cămașa aparține brandului Our Legacy și face parte din colecția AW24. Este din bumbac și costă 290 de euro. Aproximativ 1.500 de lei!

Cămașa a fost accesorizată cu un ceas de aproximativ 50.000 de euro, IWC Portugieser Perpetual Calendar IW503302.

Fabricat din aur roz de 18k 5N, cu o carcasă de 44,2 mm și alimentat de calibrul intern 52610, e considerat o adevărată capodoperă.

E prevăzut cu un calendar perpetuu, care înregistrează fiecare zi, lună și an bisect, plus un afișaj al fazelor lunii, atât de precis încât necesită ajustare doar o dată la 577,5 ani! Poate funcționa 7 zile fără a fi întors și are un capac din safir care dezvăluie mecanica sa complexă.

Ținuta specială nu l-a ajutat deloc pe Guardiola, care a trebuit să se recunoască învins și pe Etihad de Real Madrid.

„Galacticii” s-au impus cu 2-1, după ce câștigaseră și în tur cu 3-0, și vor evolua în sferturile UCL. Acolo vor da cel mai probabil peste Bayern Munchen, care s-a impus în tur cu Atalanta cu un categoric 6-1.

