„Crimele Rusiei sunt mușamalizate" Furie în Ucraina după ultima decizie a Comitetul Paralimpic Internațional: „O scenă pentru propagandă!"
Matvii Bidnyi/ Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 13:16
  • Matvii Bidnyi (46 de ani), ministrul ucrainean al Sportului, a criticat Comitetul Paralimpic Internațional, după ce forul au ridicat restricțiile aplicate sportivilor din Rusia și Belarus după izbucnirea războiului din Ucraina.
  • Jocurile Paralimpice din 2026 se vor disputa în perioada 6-15 martie.

În urmă cu o săptămână, Matvii Bidnyi anunța că, după decizia de a li se permite sportivilor ruși și belaruși să participe sub steagul țării lor, niciun oficial ucrainean nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice sau la alte evenimente ale competiției.

Matvii Bidnyi: „Comitetul Paralimpic acoperă crimele Rusiei”

Acum, ministrul ucrainean al Sportului a criticat în termeni duri decizia luată de Comitetului Paralimpic Internațional.

Matvii Bidnyi susține că această hotărâre încalcă normele internaționale, precum și prevederile constituției CPI și ale Cărții Olimpice.

Acesta a reamintit faptul că Rusia a fost condamnată în întreaga lume pentru crimele sale și afirmă că prin această decizie Comitetului Paralimpic Internațional încearcă să mușamalizeze cele întâmplate.

„Este o încălcare a tuturor normelor internaționale. Este o încălcare a constituției CPI (n.red. - Comitetul Paralimpic Internațional, o încălcare a Cartei Olimpice și a dreptului internațional.

Rusia a fost condamnată de întreaga lume pentru crimele sale. Iar acum Comitetul Paralimpic Internațional încearcă să le ofere șansa de a-și mușamaliza crimele și de a le legitima prin sport.

Nu cred că are dreptul să facă acest lucru. Mai ales acum, într-un moment în care toată lumea este unită în presiunea exercitată asupra Federației Ruse pentru a stabili pacea.

Toți au susținut eforturile noastre de a ajunge la acest acord de pace. Și cred că acum este foarte important să menținem această presiune la cel mai înalt nivel, deoarece Rusia simte că are nevoie de acest acord.

Dacă începem să le oferim o scenă pentru a-și face propaganda și a sublinia că sunt membri onorabili ai comunităților internaționale, de exemplu, ca comunități paralimpice în acest caz, înseamnă să atenuăm poziția întregii lumi democratice. Și acest lucru este, cred, o infracțiune”, a declarat Matvii Bidnyi, citat de marca.com.

Câți reprezentanți vor avea Rusia și Belarus la Jocurile Paralimpice

La Milano-Cortina, Rusia va fi reprezentantă de câte doi sportivi la para schi alpin, para schi fond, și para snowboard.

Belarusului i-au fost acordate patru locuri în total, toate la para schi fond.

Decizia ca sportivii din Rusia și Belarus să poată evolua sub propriile steaguri ar putea reprezenta un pas important în revenirea celor două țări la Jocurile Olimpice de vară, competiție care se va desfășura în vara anului 2028, la Los Angeles.

Jocurile Paralimpice, fără steagul Rusiei din 2014

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

rusia Jocurile Paralimpice ucraina comitetul international paralimpic razboi ucraina Matvii Bidnyi
