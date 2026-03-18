Noul stadion Dinamo A dispărut un obiectiv important din Ștefan cel Mare: când se trage linie

Continuă lucrările de demolare a vechiului stadion Dinamo.

De data aceasta a „dispărut” nocturna, care a fost demontată aproape total.

Recent, demolarea a fost întreruptă din cauza tribunei oficiale care nu poate fi pusă momentan la pământ, deoarece aparține ASC FC Dinamo, aflată în faliment.

Cum evoluează lucrările de la stadionul Dinamo

În ultimele două zile, trei din cei patru stâlpi ai instalației de nocturnă inaugurate în 2002 au fost demontați. De asemenea, au fost extrași toți arborii aflați pe esplanada arenei, urmând ca aceștia să fie replantați, conform paginii „Noul Stadion Dinamo”.

Containerele au fost și ele repoziționate pentru eliberarea amplasamentului, în vederea lucrărilor de excavare și deviere temporară a magistralelor de utilități.

Tot în aceste zile se fac și ultimele ajustări tehnice pentru începerea demolării tribunei zero.

La începutul lunii aprilie se va trage linie și se va vedea în ce stadiu se află lucrările comparativ cu datele din proiect.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

GOLAZO.ro a informat anterior că extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Demontarea lojilor lui Nicolae Badea va fi decisă pe 19 martie

Din acest motiv, lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a convocat Adunarea generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu aceste structuri metalice înainte ca demolarea să ajungă la tribuna oficială.

Ședința creditorilor a fost programată pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul lichidatorului Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

