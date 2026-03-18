- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #3 din play-off și play-out.
Când se joacă duelurile de titlu din play-off, dar și „finalele” din play-out, în rândurile de mai jos.
Programul etapei #3 din play-off
În a treia rundă, Universitatea Craiova o întâlnește pe teren propriu pe CFR Cluj, în timp ce U Cluj se va deplasa în Giulești. „Câinii” antrenați de Zeljko Kopic vor evolua în deplasare, la Mioveni, împotriva lui FC Argeș.
De cealaltă parte, în play-out, FCSB se va deplasa la Botoșani.
Programul etapei #3 din play-off și play-out:
Vineri, 3 aprilie
- FC Botoșani - FCSB, ora 20:30 (play-out)
Sâmbătă, 4 aprilie
- Oțelul Galați - Hermannstadt, ora 15:00 (play-out)
- FC Argeș - Dinamo, ora 19:30 (play-off)
Duminică, 5 aprilie
- UTA Arad - Metaloglobus, 15:00 (play-out)
- Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30 (play-out)
- Rapid - U Cluj, ora 20:30 (play-off)
Luni, 6 aprilie
- Petrolul Ploiești - Csikszereda, ora 17:30 (play-out)
- Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 20:30 (play-off )
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|1
|31
|2
|U Cluj
|1
|30
|3
|U Craiova
|1
|30
|4
|FC Argeș
|1
|28
|5
|CFR Cluj
|1
|27*
|6
|Dinamo
|1
|26
*️ - beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA
|1
|25*
|8
|FC Botoșani
|1
|24
|9
|FCSB
|1
|24
|10
|Farul
|1
|22*
|11
|Oțelul
|1
|21*
|12
|Csikszereda
|1
|19
|13
|Petrolul
|1
|16
|14
|Unirea Slobozia
|1
|13*
|15
|Hermannstadt
|1
|12*
|16
|Metaloglobus
|1
|7
*️ - beneficiază de rotunjire