Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #3 din play-off și play-out.

Când se joacă duelurile de titlu din play-off, dar și „finalele” din play-out, în rândurile de mai jos.

Programul etapei #3 din play-off

În a treia rundă, Universitatea Craiova o întâlnește pe teren propriu pe CFR Cluj, în timp ce U Cluj se va deplasa în Giulești. „Câinii” antrenați de Zeljko Kopic vor evolua în deplasare, la Mioveni, împotriva lui FC Argeș.

De cealaltă parte, în play-out, FCSB se va deplasa la Botoșani.

Programul etapei #3 din play-off și play-out:

Vineri, 3 aprilie

FC Botoșani - FCSB, ora 20:30 (play-out)

Sâmbătă, 4 aprilie

Oțelul Galați - Hermannstadt, ora 15:00 (play-out)

FC Argeș - Dinamo, ora 19:30 (play-off)

Duminică, 5 aprilie

UTA Arad - Metaloglobus, 15:00 (play-out)

Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30 (play-out)

Rapid - U Cluj, ora 20:30 (play-off)

Luni, 6 aprilie

Petrolul Ploiești - Csikszereda, ora 17:30 (play-out)

Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 20:30 (play-off )

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26

*️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA 1 25* 8 FC Botoșani 1 24 9 FCSB 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 1 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 1 7

*️ - beneficiază de rotunjire

