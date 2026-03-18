Programul etapei #3  LPF a anunțat când se joacă meciurile: Rapid - U Cluj, U Craiova - CFR și Botoșani - FCSB sunt printre cele mai interesante
CFR Cluj - Universitatea Craiova
Programul etapei #3 LPF a anunțat când se joacă meciurile: Rapid - U Cluj, U Craiova - CFR și Botoșani - FCSB sunt printre cele mai interesante

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 19:18
  • Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #3 din play-off și play-out.
  • Toate partidele din Liga 1 sunt transmise live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Când se joacă duelurile de titlu din play-off, dar și „finalele” din play-out, în rândurile de mai jos.

Programul etapei #3 din play-off

În a treia rundă, Universitatea Craiova o întâlnește pe teren propriu pe CFR Cluj, în timp ce U Cluj se va deplasa în Giulești. „Câinii” antrenați de Zeljko Kopic vor evolua în deplasare, la Mioveni, împotriva lui FC Argeș.

De cealaltă parte, în play-out, FCSB se va deplasa la Botoșani.

Programul etapei #3 din play-off și play-out:

Vineri, 3 aprilie

  • FC Botoșani - FCSB, ora 20:30 (play-out)

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Oțelul Galați - Hermannstadt, ora 15:00 (play-out)
  • FC Argeș - Dinamo, ora 19:30 (play-off)

Duminică, 5 aprilie

  • UTA Arad - Metaloglobus, 15:00 (play-out)
  • Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30 (play-out)
  • Rapid - U Cluj, ora 20:30 (play-off)

Luni, 6 aprilie

  • Petrolul Ploiești - Csikszereda, ora 17:30 (play-out)
  • Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 20:30 (play-off )

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Cluj130
3U Craiova130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo126

*️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA125*
8FC Botoșani124
9FCSB124
10Farul122*
11Oțelul121*
12Csikszereda119
13Petrolul116
14Unirea Slobozia113*
15Hermannstadt112*
16Metaloglobus17

*️ - beneficiază de rotunjire

