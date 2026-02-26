„Am avut niște veri grozave cu cocaină” Un dublu campion cu LA Lakers, dezvăluiri șocante: „Am început să consum la 14 ani” » Susține că a fost otrăvit!
Fostul baschetbalist Lamar Odom FOTO Imago
Baschet

26.02.2026, ora 12:05
26.02.2026, ora 12:05
  • Lamar Odom (46 de ani), campion NBA în 2009 și 2010 cu Los Angeles Lakers, a șocat miercuri cu o mărturisire cutremurătoare. Fostul baschetbalist a recunoscut că este dependent de droguri.
  • Americanul a declarat că, dacă nu ar fi avut o problemă cu drogurile, ar fi putut intra în Hall of Fame-ul baschetului.

Lamar Odom a vorbit, într-un podcast găzduit de foștii baschetbaliști Vince Carter și Tracy McGrady, despre problemele sale cu drogurile, dar și despre momentul în care a intrat în comă, în 2015.

Lamar Odom: „Am avut niște veri grozave cu cocaină”

„Iubeam drogurile, acum vorbiți cu un dependent. Obișnuiam să consum droguri vara, nu o să ascund asta, am avut niște veri grozave cu cocaină. Acesta era modul meu de a învinge sistemul. Petreceam din greu în timpul verii. Ar fi trebuit să fiu unde sunteți voi, în Hall of Fame, datorită talentului meu pur”, a explicat Odom în podcastul „Cousins”.

„Când aveam 13 ani, oamenii veneau la mine și-mi spuneau: «N-am nicio îndoială că vei ajunge în Hall of Fame».

Filmam un reality show (n.red. - cu fosta sa soție Khloe Kardashian) în timpul sezonului și totuși am câștigat premiul „Sixth Man of the Year” (Cea mai bună rezervă a anului). Știam că am curajul și puterea să o fac. Dar în ceea ce privește măreția și moștenirea mea sportivă, am distrus acest lucru abuzând de droguri, 100%”, a mai spus pivotul.

Lamar Odom, care în 2015 a fost la un pas de moarte din cauza unui incident într-un bordel, se consideră „un dependent”.

„În 2015, iubeam drogurile. Vorbiți cu un dependent adevărat. Consumam cocaină. Dacă nu trebuia să joc baschet, consideram că nu am nicio responsabilitate”, a mărturisit el.

Lamar Odom: „Am fost otrăvit”

În octombrie 2015, Odom s-a confruntat o problemă medicală gravă într-un bordel din Nevada, suferind mai multe atacuri de cord și 12 accidente vasculare cerebrale. Ulterior, a intrat în comă și a fost conectat la aparate de ventilație mecanică înainte de a-și reveni.

Odom susține că a fost otrăvit în acel bordel. Deși a recunoscut anterior că a consumat cocaină în zilele premergătoare incidentului din Nevada, fostul baschetbalist le-a spus lui Carter și McGrady că nu consumase droguri în ziua respectivă.

„Îmi amintesc pentru că eram furios ca dracu'”, a spus Odom. „Nu consumasem cocaină. Tocmai semnasem actele de divorț cu soția mea (n.red. - Khloe Kardashian).”

Odom susține că ultimul lucru pe care și-l amintește este că stătea lângă un pat.

„M-am trezit trei zile mai târziu”, a spus Odom. „Asta e tot ce-mi amintesc.”

Fostul jucător a vorbit și despre cum a început drumul său spre dependență și ce l-a făcut să meargă în această direcție.

„Marijuana. Mulți oameni nu au suferă de dependență ereditară. Tatăl meu era dependent de cocaină; marijuana nu te amețește atât de tare încât să te facă să spui «hai să încerc niște cocaină». Am început să fumez când aveam 14 sau 15 ani.

Este și traumatic; explodezi când îți pierzi mama. Mama mea era cea mai bună prietenă a mea. Îmi amintesc că la 10 ani i-am spus mamei că voi ajunge în NBA și îi voi cumpăra o casă mare, iar la 12 ani ea nu mai era”, a explicat fostul sportiv.

Lamar Odom a evoluat timp de 14 sezoane în NBA pentru echipe precum Los Angeles Clippers, Miami Heat, Dallas Mavericks și, cel mai notabil, Los Angeles Lakers, alături de care a câștigat două titluri NBA în 2009 și 2010 și a fost desemnat „Cel mai bun jucător de rezervă al anului” în 2011.

Americanul a mai disputat două meciuri și pentru clubul spaniol Baskonia în 2014, însă la o lună după semnarea contractului, s-a întors în Statele Unite din cauza unei accidentări la spate, după ce medicii săi personali din New York l-au declarat inapt pentru a-și duce la îndeplinire contractul.

