Horațiu Feșnic. Foto: Sport Pictures
Superliga

Trimis de CCA la Dinamo - U Craiova Fostul fotbalist de la U Cluj și CFR arbitrează rivalele din play-off!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 19:13
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 19:15
  • Horațiu Feșnic (36 de ani) e arbitrul care se va afla la centrul partidei dintre Dinamo și U Craiova, programat în etapa #2 a play-off-ului.
  • Derby-ul se va juca joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Spor 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se vor întâlni pentru a treia oară în actuală stagiune, după ce în sezonul regulat au remizat de două ori, scor 2-2 și 1-1, iar „centralul” care va oficia partida este fost jucător al rivalelor din Cluj, aflate și ele în lupta pentru titlu.

Horațiu Feșnic va arbitra Dinamo - U Craiova

Actualul arbitru a evoluat la juniorii celor de la U Cluj până la vârsta de 14 ani, iar ulterior a jucat pentru CFR Cluj, tatăl acestuia fiind antrenor la juniorii clubului din Gruia.

Cum arată brigada de arbitri de la Dinamo - U Craiova:

  • Arbitru: Horațiu Feșnic
  • A1: Valentin Avram
  • A2: Alexandru Cerei
  • VAR: Florin Andrei
  • AVAR: Romică Bîrdeș
Horațiu Feșnic, în trecut, în tricoul lui CFR Cluj

În actualul sezon, Feșnic a condus 17 partide în Liga 1, plus alte două în Cupa României, în timp ce în afara țării a oficiat alte 8 partide, în Europa League, Conference League sau prima ligă a Arabiei Saudite.

În cele 17 partide arbitrate în primul eșalon, Feșnic a dictat de 13 ori lovitură de la 11 metri.

Sezonul acesta a mai arbitrat-o pe Dinamo de două ori, cu FCSB, 4-3, și cu Farul, 3-2. La meciurile Craiovei a fost de 3 ori la centru, cu Oțelul, 0-1, Petrolul, 4-0, și Rapid 1-1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Cluj130
3U Craiova130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo126

*️ - beneficiază de rotunjire

FOTO Imagini de la antrenamentul lui Dinamo

Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (5) cirjan cu spatele.jpg
Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (5) cirjan cu spatele.jpg

Galerie foto (13 imagini)

Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (1) musi.jpg Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (2) grup saftica.jpg Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (3) ianis tarba.jpg Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (4) boateng.jpg Dinamo antrenament FOTO FB Dinamo (5) cirjan cu spatele.jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Top stiri
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Citește mai mult
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share