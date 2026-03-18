Trimis de CCA la Dinamo - U Craiova Fostul fotbalist de la U Cluj și CFR arbitrează rivalele din play-off!

Horațiu Feșnic (36 de ani) e arbitrul care se va afla la centrul partidei dintre Dinamo și U Craiova, programat în etapa #2 a play-off-ului.

Derby-ul se va juca joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Spor 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se vor întâlni pentru a treia oară în actuală stagiune, după ce în sezonul regulat au remizat de două ori, scor 2-2 și 1-1, iar „centralul” care va oficia partida este fost jucător al rivalelor din Cluj, aflate și ele în lupta pentru titlu.

Actualul arbitru a evoluat la juniorii celor de la U Cluj până la vârsta de 14 ani, iar ulterior a jucat pentru CFR Cluj, tatăl acestuia fiind antrenor la juniorii clubului din Gruia.

Cum arată brigada de arbitri de la Dinamo - U Craiova:

Arbitru: Horațiu Feșnic

A1: Valentin Avram

A2: Alexandru Cerei

VAR: Florin Andrei

AVAR: Romică Bîrdeș

Horațiu Feșnic, în trecut, în tricoul lui CFR Cluj

În actualul sezon, Feșnic a condus 17 partide în Liga 1, plus alte două în Cupa României, în timp ce în afara țării a oficiat alte 8 partide, în Europa League, Conference League sau prima ligă a Arabiei Saudite.

În cele 17 partide arbitrate în primul eșalon, Feșnic a dictat de 13 ori lovitură de la 11 metri.

Sezonul acesta a mai arbitrat-o pe Dinamo de două ori, cu FCSB, 4-3, și cu Farul, 3-2. La meciurile Craiovei a fost de 3 ori la centru, cu Oțelul, 0-1, Petrolul, 4-0, și Rapid 1-1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26

*️ - beneficiază de rotunjire

