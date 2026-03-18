Trimis de CCA la Dinamo - U Craiova Fostul fotbalist de la U Cluj și CFR arbitrează rivalele din play-off!

- Horațiu Feșnic (36 de ani) e arbitrul care se va afla la centrul partidei dintre Dinamo și U Craiova, programat în etapa #2 a play-off-ului.
- Derby-ul se va juca joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Spor 1 și Prima Sport 1.
Cele două formații se vor întâlni pentru a treia oară în actuală stagiune, după ce în sezonul regulat au remizat de două ori, scor 2-2 și 1-1, iar „centralul” care va oficia partida este fost jucător al rivalelor din Cluj, aflate și ele în lupta pentru titlu.
Horațiu Feșnic va arbitra Dinamo - U Craiova
Actualul arbitru a evoluat la juniorii celor de la U Cluj până la vârsta de 14 ani, iar ulterior a jucat pentru CFR Cluj, tatăl acestuia fiind antrenor la juniorii clubului din Gruia.
Cum arată brigada de arbitri de la Dinamo - U Craiova:
- Arbitru: Horațiu Feșnic
- A1: Valentin Avram
- A2: Alexandru Cerei
- VAR: Florin Andrei
- AVAR: Romică Bîrdeș
În actualul sezon, Feșnic a condus 17 partide în Liga 1, plus alte două în Cupa României, în timp ce în afara țării a oficiat alte 8 partide, în Europa League, Conference League sau prima ligă a Arabiei Saudite.
În cele 17 partide arbitrate în primul eșalon, Feșnic a dictat de 13 ori lovitură de la 11 metri.
Sezonul acesta a mai arbitrat-o pe Dinamo de două ori, cu FCSB, 4-3, și cu Farul, 3-2. La meciurile Craiovei a fost de 3 ori la centru, cu Oțelul, 0-1, Petrolul, 4-0, și Rapid 1-1.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|1
|31
|2
|U Cluj
|1
|30
|3
|U Craiova
|1
|30
|4
|FC Argeș
|1
|28
|5
|CFR Cluj
|1
|27*
|6
|Dinamo
|1
|26
*️ - beneficiază de rotunjire