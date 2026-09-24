„Nu acoperiți crimele cu fotbalul” Alarmă în Austria la jocul contra Israelului. Protest pro-palestinian la câteva ore de meciul lui Stoinov

Israel, ținta unui protest la Linz joi, în ziua meciului cu Austria, în Liga Națiunilor B.

Securitate totală în orașul austriac unde au avut loc mai multe manifestații pro-palestiniene de la începutul războiului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala Israelului nu e afectată doar de conflictul cu Irlanda, în Liga Națiunilor B.

Joi seară (21:45), selecționata lui Nikita Stoinov debutează în această ediție de Nations League în deplasarea cu Austria, de la Linz.

Protest la Linz cu 3 ore înainte de Austria - Israel

În oraș e alertă maximă din cauza protestului anunțat de mai multe zile. Pro-Palestina și anti-Israel, după ce s-au înregistrat peste 80.000 de victime în războiul din Gaza, ONU acuzând de „genocid” autoritățile de la Ierusalim.

Manifestația va avea loc cu numai trei ore înainte de startul partidei și ar trebui să înceapă din fața Gării Centrale din Linz, potrivit site-ului israelian One.co.il.

Sloganul protestatarilor: „Nu acoperiți crimele de război cu fotbalul”.

Austriecii se tem de posibile confruntări între manifestanți și fanii israelieni

Tot One scrie că fanii veniți din Israel și comunitatea evreilor din Linz vor fi sub protecție specială.

Poliția austriacă, ajutată de agenți de securitate, se teme de posibile confruntări între cele două tabere în zona stadionului.

De când a început războiul din Gaza, în octombrie 2023, au avut loc mai multe proteste la Linz, inclusiv la meciuri de fotbal.

Ultimul, pe 25 august, la returul play-off-ului Champions League, LASK Linz - Celtic Glasgow.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport