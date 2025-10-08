„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic

Austria vine la București să ia maximum. Asta își doresc selecționerul Rangnick și jucătorii săi. Vor să se califice la Mondial cu opt victorii în opt meciuri. Deocamdată, au patru din patru.

Ce vrea golgeterul Arnautovic, cum se deplasează Rangnick și ce spune directorul federației vieneze despre „tricolori”.

România - Austria va fi transmis în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Austria s-a reunit luni și a pregătit cele două meciuri din această săptămână: joi (21:45), la Viena, cu San Marino. Și duminică, de la aceeași oră, marele duel al grupei H, pe Arena Națională.

Roș-albii vor sosi sâmbătă la București, seara urmând să aibă conferința la hotelul Marriott, acolo unde vor sta.

Fără antrenament oficial. Ultima lor ședință de pregătire va fi dimineață, acasă, înaintea plecării.

Laimer: „Nu putem rata Mondialul”. Arnautovic caută titlul de golgeter

Știu ce vor de la această „dublă” și, în general, de la campania de calificare.

„Nu putem rata Mondialul. Vrem totul”, anunță în presa locală Konrad Laimer, 28 de ani, mijlocașul lui Bayern Munchen. Și unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Ralf Rangnick.

Pentru el, „totul” înseamnă încă 12 puncte în ultimele patru dueluri. Au deja 12. Maximum.

Arnautovic, în cantonamentul Austriei Foto: Imago

La rândul său, Marko Arnautovic, 36 de ani, vârful Stelei Roșii Belgrad, vânează titlul de golgeter all-time al naționalei.

41 de goluri a marcat Arnautovic în 127 de selecții (record) pentru Austria

Veteranul e la doar trei reușite de recordul lui Toni Polster (44 în 95 de partide) și încearcă să-l egaleze, dacă nu să-l și întreacă acum, cu San Marino și România.

Atacantul spune însă: „Între calificarea la Mondial și acest titlu de golgeter, e limpede că îmi doresc să joc la turneul final”.

Ar fi o premieră și pentru el. Austria nu a mai jucat la CM din 1998, la fel ca „tricolorii”.

Selecționerul s-a deplasat cu o tricicletă electrică

După alte operații la glezna dreaptă, pentru a scăpa de bacteria cu care s-a infectat la un spital german în timpul intervenției chirurgicale din iunie, selecționerul Rangnick (67 de ani) s-a mișcat greu în cantonament.

Rangnick, la pregătire, în această săptămână Foto: Imago

Avea glezna protejată într-o gheată ortopedică. Pe teren, a folosit o mașinuță de golf sau o tricicletă electrică. S-ar putea deplasa la București cu aceeași tricicletă.

„România poate fi extrem de motivată și periculoasă”

Pentru directorul sportiv al federației (OFB), fostul internațional Peter Schottel, meciul de duminică va fi fierbinte.

„România e sub presiune, dar echipele sub presiune pot fi extrem de motivate și periculoase”, a declarat oficialul OFB.

Românii au jucători foarte buni și rapizi. E o grupă strânsă, pentru noi nu a fost niciodată ușor Peter Schottel, directorul sportiv al forului austriac

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport