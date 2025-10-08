Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul +10 foto
Lucescu, aproape de o cădere: „Puneți fața de masă cum trebuie!”
Nationala

Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 08.10.2025, ora 13:25
Actualizat: 08.10.2025, ora 13:35
  • Conferința de presă a lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi de dinaintea amicalului României a fost, din nou, un spectacol în sine. 

În doar 20 de minute, s-au succedat scene de confuzie, ironii, tensiuni și momente în care tehnicianul veteran a părut aproape să își piardă echilibrul, la propriu.

Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi

Conferința, care trebuia să fie o simplă întâlnire cu presa, s-a transformat într-un nou episod de haos controlat, marca Mircea Lucescu.

În doar 20 de minute, tehnicianul a bifat nervi, ironii, o cădere evitată la limită și o plecare teatrală, lăsându-l pe Ianis Hagi mai mult spectator decât protagonist, cronometrat.

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul

1. Lucescu, deranjat de interviurile pentru deținătorii de drepturi TV

Totul a început înainte ca antrenorul să ajungă la masa conferinței. Vizibil iritat, Mircea Lucescu a fost nevoit să acorde, din nou, interviuri exclusive pentru posturile care dețin drepturile TV.

A vorbit întâi pentru Antena 1 și Prima Sport, apoi a încercat să evite prezența la Digi Sport, moment în care a fost oprit de ofițerul de presă.

Aceeași scenă cu care se confruntă Cătălin Popescu la fiecare acțiune. Lucescu ar fi vrut, ca de obicei, să vină direct la conferință, „driblând” interviurile exclusive obligatorii prin drepturile TV.

2. Aproape de o cădere: „Puneți fața de masă cum trebuie!”

După interviurile obligatorii, Lucescu a intrat în sala de conferințe. În momentul în care s-a așezat, antrenorul a călcat pe fața de masă, pierzându-și echilibrul. A fost ținut în ultimul moment de Cătălin Popescu, responsabilul cu media al Federației.

„Puneți fața de masă cum trebuie, că ne rupem gâtul pe aici!”, a spus Lucescu, vizibil deranjat, stârnind murmure și în sală.

3. Conferința lui Ianis Hagi, întreruptă de Lucescu. Deja-vu de la precedentele conferințe

Conferința a debutat cu întrebările pentru Ianis Hagi, care a vorbit aproximativ șase minute. Totul s-a întrerupt însă brusc, când Mircea Lucescu a intervenit, deranjat de o întrebare despre posibila plecare a lui Gică Hagi ca antrenor în Turcia.

A urmat un monolog de aproape șapte minute, în care selecționerul a vorbit despre contextul echipei, tinerii jucători și criticile primite. Cătălin Popescu nu a reușit să-l întrerupă, așteptând răbdător finalul discursului.

„Ianis, te-am ținut mai mult”, a spus Lucescu pe un ton semi-glumeț, încercând să detensioneze atmosfera. Moment în care Ianis a părăsit conferința. A vorbit 6 minute, a stat și a ascultat monologul lui Lucescu alte 7.

4. „N-am ce să vă mai spun”, Lucescu a vrut să închidă conferința

După monolog, Lucescu a încercat să pună punct conferinței:

„Și eu am terminat. N-am ce să vă răspund la nimic. Nu are niciun rost. Mă întrebați de un jucător sau altul, dar e o chestie diferită. Dacă nu înțelegem contextul…”.

Tonul a fost vizibil tăios, iar atmosfera s-a răcit brusc în sală. Cu greu a fost convins să mai rămână pentru încă 2 întrebări.

5. Alte cinci minute de nemulțumiri

Au urmat încă cinci minute de discuții tensionate, în care antrenorul și-a exprimat nemulțumirea față de meciul amical cu Moldova, de gafa lui Horațiu Moldovan din partida cu Canada și, în general, de criticile apărute în presă.

Vizibil iritat, Lucescu s-a ridicat fără să mai asculte ultimele întrebări ale jurnaliștilor, care îi tot cereau să continue conferința, mai fiind lucruri importante de spus.

6. Plecare spectaculoasă, ironii și anunțuri din ușă

După 18 minute și jumătate, Lucescu s-a ridicat brusc, încheind conferința cu un mesaj tăios: „Gata, la revedere! Știți de ce mă ridic? Ca să mă mai înjure ăia că nu vreau să răspund la întrebări!”.

Apoi, pe un ton ironic, le-a transmis jurnaliștilor:

„Zi bună! Distrați-vă, e plăcut afară. Dacă știam, trimiteam ceva bere, pizza, îmi pare rău!”

Din pragul ușii, a mai vorbit totuși un minut, anunțând câteva detalii despre echipă:

„Hagi va fi titular, la fel și Lisav Eissat. Hagi va fi căpitan, e cel cu cea mai multă experiență dintre cei care vor juca mâine. Apoi depinde de el, nu de mine. Dar cred că toți îi vreți pe ăștia tineri!”. Și a plecat!

echipa nationala a romaniei mircea lucescu ianis hagi
