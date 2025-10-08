Olăroiu, la Mondial cu 16 străini?! Vrea să califice Emiratele la CM după 36 de ani cu o națională plină de brazilieni. Cum poate ajunge la turneul final
Cosmin Olăroiu, la antrenamentul naționalei Emiratelor Foto: X
Campionatul Mondial

Olăroiu, la Mondial cu 16 străini?! Vrea să califice Emiratele la CM după 36 de ani cu o națională plină de brazilieni. Cum poate ajunge la turneul final

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 12:50
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 12:50
  • Cosmin Olăroiu vrea să-și împlinească un ultim mare vis: să participe la Campionatul Mondial.
  • Are șansa calificării acum, la 56 de ani, ca selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite.
  • A inclus în lot o mulțime de jucători născuți în alte țări, mai ales în Brazilia. 

Emiratele Arabe Unite vor să joace la Campionatul Mondial, cum s-a mai întâmplat o singură dată în istorie, în 1990. În 2026 vor fi 36 de ani!

Olăroiu, pentru „Visul unei națiuni”: Emiratele la Mondial

Federația de la Abu Dhabi a făcut un proiect special, în jurul căruia a reunit întreaga țară: „Visul unei națiuni”.

Pentru a împlini acest vis, a renunțat la fostul selecționer, portughezul Paulo Bento, și l-a adus pe Cosmin Olăroiu, în aprilie.

La 56 de ani, după o carieră în Asia, în zona Golfului Persic, și antrenorul mai are o misiune. A participat cu Arabia Saudite la Cupa Asiei, în 2015. Acum vrea să fie la Mondial cu Emiratele.

Localnicii l-au numit „profesorul” și l-au trecut la tablă, prezentând planul CM.

Cum se poate califica Olăroiu. Acum e marea șansă. Altfel are un drum lung

Primele lui meciuri la naționala EAU, două egaluri în iunie, 0-0 cu Uzbekistan și 1-1 cu Kârgâzstan, nu i-au permis să se califice la turneul final.

Acum, mai are o șansă. De astăzi și până marțea viitoare, se joacă alt play-off în zona Asiei. Un triunghiular Qatar-Emirate-Oman desfășurat în Qatar. Miercuri e programat Qatar - Oman, pe 11 octombrie Oli are meci cu Oman, iar pe 14 e marea confruntare contra Qatarului.

Lucas Pimenta (în verde), unul dintre brazilienii lui Olăroiu la naționala EAU Foto: Imago Lucas Pimenta (în verde), unul dintre brazilienii lui Olăroiu la naționala EAU Foto: Imago
Lucas Pimenta (în verde), unul dintre brazilienii lui Olăroiu la naționala EAU Foto: Imago

Locul 1 se duce direct la CM. Poziția secundă joacă alt baraj în Asia (tur-retur, pe 13-18 noiembrie), cu a doua echipă din alt turneu în trei (Arabia Saudită-Irak-Indonezia; prima clasată are și ea biletul asigurat).

Dacă încheie pe 2 acum și câștigă următorul baraj, se va duela într-un play-off final, intercontinental (23-31 martie, în Mexic).

Șase echipe vor fi acolo: una din Asia, una din Africa, două din CONCACAF, una din America de Sud (Bolivia), una din Oceania (Noua Caledonie). Câștigătoarele celor două finale se califică la Mondial.

5 români
sunt în stafful tehnic al Emiratelor: Cosmin Olăroiu, secunzii Cătălin Necula-Gabriel Caramarin, antrenorul de portari Eugen Nae și analistul Rareș Ene

Olăroiu are 11 brazilieni în lotul Emiratelor!

Cu cine atacă Olăroiu această provocare? Are un lot de 31 de jucători, dar mai mult de jumătate dintre ei s-au născut în alte țări.

Vin de pe trei continente, America de Sud, Africa și Europa, din Brazilia fiind cei mai mulți. O echipă completă.

  • 11 brazilieni. 
Unul dintre jucătorii născuți în Brazilia: Marcus Meloni Foto: Imago Unul dintre jucătorii născuți în Brazilia: Marcus Meloni Foto: Imago
Unul dintre jucătorii născuți în Brazilia: Marcus Meloni Foto: Imago
  • un argentinian
  • un ghanez. 
  • un ivorian. 
  • un englez. 
  • un portughez. 

„Pentru mine, ideea de fotbaliști locali și fotbaliști internaționali nu există. Tot ce există sunt jucătorii pentru naționala Emiratelor”, a declarat tehnicianul, potrivit The National.

E țara care ne-a oferit posibilitatea să trăim aici, șansa de a avea o viață diferită. Țara care ne-a adoptat Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor

A încheiat: „Acești jucători au ocazia pe care nu o aveau în țările lor. Să respectăm acest lucru, ei trebuie să-l respecte, răsplătind Emiratele pentru tot ce ne-a dăruit”.

Străinii lui Olăroiu la naționala Emiratelor

  • Fundași: Marcus Meloni (25 de ani, Brazilia), Lucas Pimenta (25, Brazilia), Erik (24, Brazilia), Kouame Autonne (25, Cote d’Ivoire), Ruben Canedo (23, Portugalia), Richard Akonnor (21, Ghana).
  • Mijlocași: Fabio Lima (32, Brazilia), Mackenzie Hunt (23, Anglia), Luanzinho (25, Brazilia), Gustavo Alemao (25, Brazilia), Saile Souza (25, Brazilia), Nicolas Gimenez (29, Argentina). 
  • Atacanți: Caio Canedo (35, Brazilia), Bruno (24, Brazilia), Alvaro (24, Brazilia), Caio Lucas (31, Brazilia).

Campionatul Mondial selectioner Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu preliminarii cm 2026
