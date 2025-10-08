Mircea Lucescu a anunțat că la amicalul cu Moldova va testa o echipă cu mulți jucători noi. Selecționerul va menaja titularii pentru meciul important cu Austria.

Naționala României susține joi, 9 octombrie, un meci amical cu Moldova pe Arena Națională, iar duminică, 12 octombrie, va juca o partidă vitală cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, tot pe același stadion.

Mircea Lucescu va folosi o echipă experimentală cu Moldova

Selecționerul Mircea Lucescu a confirmat că va aborda cele două partide cu formule de echipă complet diferite, pentru a evita greșeala comisă în septembrie, când România a pierdut amicalul cu Canada (0-3) și a remizat ulterior cu Cipru (2-2), folosind practic aceiași titulari în ambele meciuri.

Planul selecționerului este clar. Meciul cu Moldova va fi folosit ca test pentru a evalua jucătorii noi sau care au jucat mai puțin la națională, iar confruntarea cu Austria va fi abordată cu jucătorii de bază.

Mircea Lucescu: „Amicalul cu Moldova mă încurcă foarte tare”

„Amicalul cu Moldova mă încurcă foarte tare. Ne ajută doar în sensul în care putem să dăm altor jucători posibilitatea să joace.

Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte să fir proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm de mult.

Cu Moldova va fi o echipă formată din jucători care nu au mai jucat niciodată unul cu celălalt. Îmi doresc foarte mult să batem Austria”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă susținută astăzi înaintea meciului cu Moldova.

Cu Moldova, Ianis Hagi va fi căpitan. Mijlocașul de la Alanyaspor revine la națională după șapte luni, iar Mircea Lucescu vrea să-l ajute să reintre în ritm.

Echipa probabilă a României pentru testul cu Moldova:

Sava (Târnovanu) – Manea, Ghiță (Racovițan), Eisat, Opruț – Screciu, Dragomir – Moruțan, Hagi, Bairam – L. Munteanu.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct. Locul 2 joacă baraj Locul 1 se califică direct. Locul 2 joacă baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

