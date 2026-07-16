FCSB, acord de transfer Jucătorul cu 19 G/A sezonul trecut va semna cu roș-albaștrii +27 foto
Aymen Boutoutaou
Superliga

FCSB, acord de transfer Jucătorul cu 19 G/A sezonul trecut va semna cu roș-albaștrii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 21:40
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 22:54
  • FCSB a ajuns la un acord pentru transferul lui Aymen Boutoutaou de la Sochaux, nou-promovată în liga a doua franceză, fotbalist care poate evolua pe mai multe poziții din ofensivă
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FCSB este foarte aproape de a oficializa un nou transfer pentru sezonul 2026/2027, după ce a ajuns la un acord cu Aymen Boutoutaou, 25 de ani, un jucător ofensiv care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în spatele atacantului.

Născut la Lille, el a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Algeriei.

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Aymen Boutoutaou la FCSB

FCSB dorește să își întărească lotul atât pentru campionat, cât și pentru parcursul din cupele europene, unde numărul mare de meciuri impune soluții suplimentare în ofensivă.

Jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu francezii, iar Sochaux dorea să-i prelungească contractul cu încă șase luni.

Oferta a fost respinsă însă de fotbalist, iar conducerea a decis să negocieze cu FCSB, informează o publicație locală, care scrie că suma de transfer pe care Sochaux speră să o obțină ar fi între 800.000 și un milion de euro.

13 goluri
și 6 assisturi a avut Aymen Boutoutaou în 37 de meciuri la Sochaux sezonul trecut

FCSB i-a prezentat până acum pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore și și-a manifestat public interesul pentru Luca Stancu, de la Hermannstadt.

În banda dreaptă, Aymen Boutoutaou s-ar lupta pentru titularizare cu Miculescu și D. Popa.

FOTO Tricourile de joc ale lui FCSB pentru sezonul 26/27

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (17).jpeg
FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (17).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (2).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (3).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (4).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (5).jpeg
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