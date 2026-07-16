Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare

U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev, scor 0-0 și 2-4 la loviturile de departajare, în manșa secundă din turul 1 preliminar al Europa League.

Ardelenii coboară în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor juca împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

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În meciul tur, desfășurat în Polonia, vicecampioana României a obținut o remiză importantă, scor 0-0.

U Cluj - Dinamo Kiev 0-0 , 4-2 d. pen. Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de ucrainieni

Ucrainenii au început mai bine returul și au fost aproape să deschidă scorul încă din minutul 5.

Dinamo Kiev a înscris de două ori în prima jumătate de oră, prin Redushko și Nazar Voloshyn, dar ambele reușite au fost anulate pentru ofsaid.

Clujenii au răspuns prin Alexandru Chipciu, blocat de Kędziora după o acțiune bună în careu.

În prelungirile primei reprize, Marius Ștefănescu a primit mingea la capătul unui contraatac periculos, dar a finalizat slab, direct în brațele portarului.

Dinamo Kiev a controlat posesia și în partea secundă, fără să găsească însă spații în defensiva formației ardelene. U Cluj a început să se apropie mai des de poarta lui Neshcheret. Cum tabela a rămas neschimbată, partida a intrat în prelungiri.

Chipciu a fost din nou aproape de gol în minutul 115. Căpitanul clujenilor a combinat cu Adams și a șutat spectaculos, dar mingea a ajuns în brațele portarului.

Codrea și Chipciu au ratat la loviturile de departajare

Dan Nistor a transformat prima execuție a clujenilor, însă Codrea și Chipciu au ratat următoarele două lovituri. Ovidiu Bic a înscris și el, dar ucrainenii au reușit să marcheze toate golurile și s-au calificat mai departe!

Desfășurarea loviturilor de departajare:

Nistor (U Cluj) - ✅

Yarmolenko (Dinamo Kiev) - ✅

Codrea (U Cluj) - ❌

Brazhko (Dinamo Kiev) - ✅

Chipciu (U Cluj) - ❌

Ponomarenko (Dinamo Kiev) - ✅

Bic (U Cluj) - ✅

Lonwijk (Dinamo Kiev) - ✅

Eșecul cu Dinamo Kiev a fost al treilea meci cu miză pierdut de U Cluj la loviturile de departajare în puțin peste două luni.

Clujenii au cedat mai întâi finala Cupei României cu Universitatea Craiova, după o remiză albă, apoi Supercupa, tot în fața oltenilor.

U Cluj - Dinamo Kiev 0-0 , 4-2 d. pen.

U Cluj pierde calificarea după ce Codrea și Chipciu au ratat la 11 metri.

Min. 120+2 - Final de meci! Partida se decide la loviturile de departajare

Min. 120 - Bilovar nu mai poate continua și va ieși de pe teren

Min. 115 - Chipciu face un efort remarcabil în atac, combină cu Adams în careu și șutează spectaculos, însă mingea ajunge în brațele portarului.

Min. 112 - Meciul se reia!

Min. 111 - Meciul este întrerupt temporar. Bilovar a rămas fără aer în urma unei căzături.

Min. 105+6 - Lonwijk primeşte un cartonaş galben!

Min. 99 - Vladyslav Dubinchak nu mai poate continua din cauza unei accidentări și este înlocuit de Navin Malysh.

Min. 96 - Pinho pătrunde în careu și șutează periculos, însă mingea este deviată.

Min. 92 - Alin Chinteș și Dan Nistor intră în locul lui Mouhamadou Drammeh și Issouf Macalou

Min. 91 - Meciul se reia

Min. 90+4 - Primele două reprize se încheie! Partida continuă în prelungiri!

Min. 90+2 - Friday Adams solicită o lovitură de la 11 metri după un contact în careu, însă arbitrul lasă jocul să continue.

Min. 87 - Dinamo Kiev face încă două schimbări: Justin Lonwijk și Shola Ogundana intră în locul lui Mykola Shaparenko și Nazar Voloshyn.

Min. 86 - Mykhavko vede cartonașul galben!

Min. 83 - Macalou încearcă o pasă în careu, iar mingea ajunge la Bic. Acesta caută să continue faza, însă nu reușește să trimită balonul mai departe.

Min. 77 - Friday Adams îl înlocuiește pe Oucasse Mendy.

Min. 76 - Yarmolenko și Vivcharenko intră în locul lui Redushko și Kędziora.

Min. 75 - Macalou trimite o pasă excelentă cu exteriorul, în interiorul careului, iar balonul ajunge la Drammeh, care șutează pe direcția portarului.

Min. 72 - Alexandru Chipciu șutează din afara careului, însă Neshcheret intervine excelent și respinge.

Min. 70 - Pedro Pinho primește cartonașul galben.

Min. 63 - Buyalskyy intră pe teren în locul lui Pikhalyonok.

Min. 59 - Redushko primește un cartonaș galben!

Min. 55 - Dinamo Kiev controlează jocul și încearcă să pătrundă în careul lui U Cluj, însă defensiva ardelenilor rezistă și respinge atacurile ucrainenilor

Min. 46 - Meciul se reia! Alibek Aliev a fost introdus în locul lui Marius Ștefănescu

Min. 45+4 - Pauză (0-0)

Min. 45+3 - Antrenorul Igor Kostiuk primește un cartonaș galben pentru proteste

Min. 45+2 - Chipciu primește un cartonaș galben

Min. 45+1 - U Cluj pleacă pe un contraatac extrem de periculos, iar mingea ajunge la Ștefănescu. Fotbalistul „șepcilor roșii” finalizează însă slab, direct în brațele portarului.

Min. 36 - Chipciu pătrunde în careu, îl depășește printr-o fentă pe Kędziora și încearcă să șuteze, însă fundașul revine și blochează execuția.

Min. 32 - Ponomarenko scapă din marcaj și reia cu capul o centare, însă mingea lovește bara!

Min. 21 - Gol anulat! Nazar Voloshyn înscrie pentru Dinamo Kiev, însă reușita este anulată pentru ofsaid.

Min. 16 - Golul este anulat pentru ofsaid după verificarea VAR

Min. 15 - Dinamo Kiev înscrie prin Redushko, care trimite cu capul în plasă după o centrare.

Min. 5 - Ocazie imensă pentru ucrainieni!Ponomarenko primește mingea în careu și încearcă să înscrie cu capul, dar nu nimerește balonul. Mingea rămâne la el și șutează, însă portarul Neofytos Michael respinge. Redushko încearcă și el să finalizeze, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 4 - Drammeh vede cartonașul galben!

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipele de start:

U Cluj: Michael - Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou

Michael - Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou Rezerve: Lefter, Coșa - Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion

Lefter, Coșa - Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi Dinamo Kiev : Neshcheret - Kędziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko

: Neshcheret - Kędziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko Rezerve: Olkhovyi, Surkis - Vivcharenko, Yarmolenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare

Olkhovyi, Surkis - Vivcharenko, Yarmolenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare Antrenor: Igor Kostiuk

Igor Kostiuk Arbitru : Iwan Arwel Griffith (Țara Galilor), Asistenți : Johnathon Bryant, Harry Hendricks (Țara Galilor), VAR : Jeroen Manschot (Olanda), AVAR : Erwin Blank (Olanda)

: Iwan Arwel Griffith (Țara Galilor), : Johnathon Bryant, Harry Hendricks (Țara Galilor), : Jeroen Manschot (Olanda), : Erwin Blank (Olanda) Stadion: Cluj Arena

Coubiș și Mikanovic aunt accidentați și nu au putut fi recuperați pentru meciul cu ucrainenii, iar Jovo Lukic a revenit abia azi după vacanța post-Mondial.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca în turul doi preliminar cu norvegienii de la SK Brann.

Cristiano Bergodi: „Nu există ideea ca noi să renunțăm”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a prefațat partida retur cu Dinamo Kiev.

„E un meci dificil și trebuie să îl abordăm cu aceeași mentalitate, aceeași dorință, aceeași ambiție de a fi la fel de buni ca ei, pentru că au un lot foarte important, numeros și valoros.

În prima manșă, la Lublin, am făcut un meci foarte bun și cred că jucătorii sunt foarte concentrați pentru această partidă. Cred că va fi același Dinamo Kiev din tur, pentru că au un stil de joc bine conturat. Sunt foarte buni pe benzi și de la mijloc în sus, cu tehnică și viteză foarte bune, dar și cu forță.

Mâine (n.r. - joi) vedem ce meci putem face, totul depinde mereu de forța adversarului, dacă stai mai sus sau cobori centrul de greutate. Nu există ideea ca noi să renunțăm imediat, nu se pune problema.

Va fi un meci diferit, cu siguranță, jucăm acasă și avem suporterii lângă noi. Trebuie să fim inteligenți, deoarece e un duel foarte dificil. Clar avem mentalitatea de a câștiga meciul, nu mergem să ajungem la prelungiri sau la penalty-uri, mai ales că acolo nu suntem așa buni”, a declarat Cristiano Bergodi înainte de meci, conform fcucluj.ro.

Șansele, cred eu, după acest 0-0, se poate spune că sunt 50-50%, dar nu doar datorită suporterilor. Sper că vor fi cât mai mulți, însă ei nu pot juca. Meciul e foarte greu pentru noi, întâlnim un colos din Europa de Est, cu jucători care au refuzat anul trecut oferte de 15-20 de milioane din Premier League. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

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