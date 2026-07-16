Rapid a anunțat transferul lui Alin Kumer Celik (19 ani), fundaș central sloven sosit sub formă de împrumut de la Genoa.

Tânărul fotbalist a fost prezentat în noile echipamente ale giuleștenilor pentru sezonul 2026-2027.

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Născut în 2007, Celik are 1,94 metri, este fundaș central de picior stâng și poate evolua și în partea stângă a defensivei.

Rapid a anunțat al șaselea transfer al verii

În sezonul trecut, fundașul a disputat 30 de meciuri și a înscris un gol pentru formația de tineret a celor de la Genoa.

„Campania de achiziții continuă”, a transmis Rapid, care ajunge astfel la șase jucători aduși în această vară.

Noul jucător al Rapidului a reprezentat Slovenia la mai multe categorii de juniori, de la selecționata U15 până la cea U19.

Celelalte transferuri realizate de Rapid în această vară:

Mohammed Kamara, de la CFR Cluj

Daniel Graovac, de la FCSB

Jason Kodor, de la Lecce U20

Vladan Bubanja, de la Orenburg

Ștefan Senciuc, de la CFR Cluj

Cu această ocazie, Rapid a prezentat noul tricou alb-vișiniu din sezonul 2026-2027. Echipamentul este vișiniu și are un degradeu alb în partea de jos.

În teaserul publicat înaintea anunțului, Rapid precizase că transferul va fi oficializat la ora 19:23, o trimitere la anul înființării clubului.

Postarea a apărut însă cu 11 minute mai târziu, la 19:34.

Noul model este singurul dintre cele trei tricouri destinate jucătorilor de câmp care păstrează sigla clasică a clubului. Tricoul care are dungi orizontale are pe piept un simbol feroviar stilizat, în timp ce pe echipamentul mov apare litera „R”.

Noul tricou costă 370 de lei, fără personalizare. Adăugarea numelui și a numărului, precum și imprimarea sponsorilor de pe spate sunt disponibile contra cost.

FOTO Modelele de tricouri de joc ale Rapidului din sezonul 26/27

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