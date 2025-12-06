L-a înfuriat pe Ilyeș FOTO. Jucătorul de la Csikszereda a fost scos la doar 20 de minute după ce intrase pe teren! » Ce s-a întâmplat

CSIKSZEREDA - FC ARGEȘ 0-2. Balint Szabo (24 de ani), mijlocașul formației antrenate de Robert Ilyeș (51 de ani), a fost schimbat după doar 20 de minute.

Szabo a greșit decisiv la faza la care FC Argeș și-a majorat avantajul, fiind ulterior pedepsit de propriul antrenor.

Balint Szabo, pedepsit de Robert Ilyes

În minutul 81 al partidei de la Miercurea Ciuc, Robert Ilyeș l-a înlocuit pe Balint Szabo, care fusese introdus în minutul 59, atunci când i-a luat locul lui Szabolcs Dusinszki.

Szabo a comis o eroare gravă care a dus la marcarea celui de-al doilea gol al trupei lui Bogdan Andone, în minutul 76. Mijlocașul a pierdut posesia mingii în jumătatea adversă, iar Ricardo Matos a plecat pe contraatac, reușind să înscrie.

La doar 5 minute distanță de la acest moment, Ilyeș l-a scos de pe teren pe Szabo.

Vizibil afectat de schimbare, Szabo a fost certat de antrenorul său în momentul în care a părăsit terenul. El nu i-a răspuns vocal tehnicianului, însă a gesticulat și a dat de înțeles că nu știe unde a greșit.

În acest sezon, Balint Szabo a evoluat în 15 partide de campionat și două de cupă, reușind să ofere două pase decisive.

