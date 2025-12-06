Dennis Man, decisiv! VIDEO. Momentul în care internaționalul român dă o nouă pasă de gol la PSV

Dennis Man (27 de ani) a contribuit din nou decisiv pentru PSV, de această dată în runda #15 din Eredivisie.

PSV înfruntă Heerenveen în deplasare, iar românul a bifat o nouă apariție ca titular în formația lui Peter Bosz.

PSV conduce autoritar clasamentul din Olanda și se bucură și de un parcurs foarte bun în faza principală din Liga Campionilor.

Heerenveen - PSV. Dennis Man a bifat un nou assist pentru echipa sa

Ultima dată când internaționalul român a mai fost decisiv pentru PSV a fost în urmă cu aproape o lună, în victoria cu AZ Alkmaar, scor 5-1.

De această dată, Man s-a remarcat rapid și a pasat decisiv la golul marcat de Veerman în minutul 22 al partidei cu Heerenveen.

După câteva partide în care s-a adaptat mai greu, Man a devenit un element important în echipa lui Bosz, bifând multiple apariții ca titular.

Cu assist-ul reușit astăzi, Man a ajuns la 5 pase decisive în 14 apariții pentru PSV în toate competițiile, la care se adaugă și patru goluri reușite, dintre care două împotriva campioanei Italiei, Napoli, în Liga Campionilor.

Joey Veerman schiet PSV tegen oude club op voorsprong 💥💪#heepsv pic.twitter.com/7nX6XvSXVN — ESPN NL (@ESPNnl) December 6, 2025

