Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA nu lasă loc de interpretări
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Campionate

Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA nu lasă loc de interpretări

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 19:29
  • FIFA a ținut să lămurească o întrebare pe care microbiștii și-o pun tot mai des: poate un fotbalist care joacă în afara Europei să câștige Balonul de Aur? Răspunsul, în rândurile de mai jos.
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Trofeul suprem al fotbalului individual nu mai are o barieră geografică, însă istoria arată că Europa rămâne drumul cel mai des întâlnit către Balonul de Aur.

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Balonul de Aur, doar pentru jucătorii din Europa? Răspunsul FIFA

Regulamentul actual nu impune ca jucătorul premiat să fie legitimat la un club european, criteriul principal fiind performanța individuală și contribuția sa la rezultatele echipei și ale naționalei.

Timp de decenii, Balonul de Aur a fost asociat cu marile cluburi ale Europei. Campioni ai Ligii Campionilor, vedete din marile campionate și jucători care evoluează săptămână de săptămână în competițiile de top ale continentului au dominat lista câștigătorilor.

Dar este obligatoriu ca un fotbalist să joace în Europa pentru a cuceri cel mai prestigios trofeu individual din lume?

Răspunsul oficial al FIFA este simplu: nu. Un jucător poate câștiga Balonul de Aur chiar dacă evoluează în afara Europei.

Forul internațional scrie, pe site-ul oficial ballondor.com, se menționează că atunci când a fost creat, în 1956, de revista franceză France Football, Balonul de Aur avea o sferă de eligibilitate mult mai restrânsă. Premiul era acordat celui mai bun fotbalist european care evolua într-un campionat european.

Regulile s-au schimbat treptat. În 1995, trofeul a devenit accesibil jucătorilor de orice naționalitate, însă aceștia trebuiau în continuare să joace pentru un club european.

Din 2007, această limitare a dispărut complet: criteriul principal a devenit performanța fotbalistică, nu continentul pe care evoluează jucătorul.

Nu e imposibil, dar se întâmplă rar

Realitatea statistică arată însă că se întâmplă extrem de rar ca învingătorul să nu joace în Europa.

În ultimele 18 ediții analizate, aproape toți câștigătorii masculini ai Balonului de Aur evoluau pentru cluburi europene.

Nume precum Kaka, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić, Karim Benzema, Rodri sau Ousmane Dembele au câștigat trofeul după sezoane petrecute la cluburi europene.

Primul caz masculin în care un jucător a fost legitimat la un club din afara Europei atunci când a primit trofeul a fost Lionel Messi, în 2023, când argentinianul evolua deja pentru Inter Miami CF. Situația are însă o particularitate importantă: criteriile au ținut cont de sezonul anterior, în care Messi jucase pentru PSG și câștigase Mondialul cu Argentina.

Acum, campionate precum Major League Soccer sau Saudi Pro League atrag vedete mondiale și cresc nivelul de competiție, iar performanțele internaționale pot avea o influență decisivă în cursa pentru Balonul de Aur.

În plus, competițiile pentru echipe naționale pot schimba complet percepția asupra unui sezon. Un turneu internațional major, precum Campionatul Mondial, poate transforma un candidat într-un favorit, indiferent de clubul la care evoluează.

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