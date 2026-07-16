Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!

Argentina joacă la maximum, cel mai bine, când ajunge în situații limită la CM 2026.

Golurile sale arată faza meciului în care echipa lui Messi se dezlănțuie.

Naționala albiceleste este aproape de o performanță nemaivăzută în ultimii 60 de ani.

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Argentina a așteptat 36 de ani să cucerească încă o dată titlul mondial.

A câștigat în 2022, a treia oară în istorie, după ce reușise primele două trofee în opt ani, între 1978 și 1986.

Italia - Brazilia, în primele 3 decenii de Mondial. Argentina poate fi unică în fotbalul modern

Acum, naționala albiceleste este aproape de o performanță unică în fotbalul ultimelor șase decenii.

Dacă învinge duminică, în finala contra Spaniei, va fi prima campioană a lumii la două ediții consecutive în 64 de ani.

Golul lui Enzo Fernandez a readus Argentina în joc în semifinala CM. Era 1-1 cu Anglia. S-a terminat 2-1. Foto: Imago

Nimeni nu a reeditat acest succes de la Brazilia (1958-1962). Prima care a realizat „dubla” a fost Italia (1934-1938), a subliniat și Marca.com.

În primele trei decade ale Mondialului, au fost două. În ultimele șase, niciuna.

15 victorii la rând are Argentina în meciurile eliminatorii la turneele finale după 2019 (Copa America și Campionatul Mondial)

Nouă din cele 11 goluri ale Argentinei în eliminatoriile CM 2026, după minutul 75

Selecționata lui Messi are un moment în care se activează, jucând totul pe atac, o ofensivă dezlănțuită.

Renaște în ultima clipă, când totul pare imposibil. Golurile sale arată perioada meciurilor în care devine o forță irezistibilă.

„16-imi”, 3-2 cu Capul Verde după prelungiri: Messi 29, Lisandro Martinez 92, Diney 111 autogol.

după prelungiri: Messi 29, Lisandro Martinez 92, Diney 111 autogol. „Optimi”, 3-2 cu Egipt: Romero 79, Messi 83, Fernandez 90+2.

Același Enzo Fernandez a înscris golul victoriei la 3-2 cu Egipt. Foto: Imago

„Sferturi”, 3-1 cu Elveția după prelungiri: Mac Allister 10, Alvarez 112, Lautaro Martinez 120+1.

după prelungiri: Mac Allister 10, Alvarez 112, Lautaro Martinez 120+1. Semifinale, 2-1 cu Anglia: Fernandez 85, Lautaro Martinez 90+2

82% dintre golurile Argentinei în eliminatoriile CM 2026 au fost înscrise după minutul 75 (nouă din 11)

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