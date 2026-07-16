Messi nu se oprește Argentinianul poate egala un record istoric în finala CM 2026. Un singur jucător a mai făcut vreodată asta +33 foto
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Campionatul Mondial

Messi nu se oprește Argentinianul poate egala un record istoric în finala CM 2026. Un singur jucător a mai făcut vreodată asta

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 12:10
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 12:11
  • Anglia - Argentina 1-2. Lionel Messi (39 de ani) are șansa de a egala un record impresionant, odată cu calificarea în finala CM 2026.
  • În ultimul act al competiției, Argentina va juca cu Spania, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Naționala pregătită de Lionel Scaloni și-a asigurat calificarea în a doua finală consecutivă la Campionatul Mondial și va încerca să câștige cel de-al patrulea titlu din istorie.

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Anglia - Argentina 1-2. Lionel Messi are șansa să egaleze recordul lui Cafu

Dacă va juca în finala împotriva Spaniei, atunci Lionel Messi va egala recordul legendarului fundaș brazilian Cafu.

Astfel, argentinianul va deveni doar al doilea fotbalist din istoria fotbalului care evoluează în trei finale ale Campionatului Mondial, conform marca.com.

Deși acest record părea imposibil de doborât, Lionel Messi continuă să scrie istorie.

Starul lui Inter Miami a participat, în total, la șase ediții de turneu final, performanță bifată și de portughezul Cristiano Ronaldo și mexicanul Guillermo Ochoa.

Prima finală de CM în care a jucat Lionel Messi a fost în 2014, atunci când Argentina a pierdut în fața Germaniei, scor 0-1, după golul marcat de Mario Gotze în prelungiri.

919 goluri
a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum. A oferit și 418 pase decisive

Argentinianul a ajuns până în ultimul act al turneului și în 2022, în Qatar. Atunci, Messi și compania au cucerit titlul mondial, al treilea din istoria naționalei, după ce au trecut de Franța cu scorul de 3-3, 4-2 după penalty-uri.

Finala de duminică va fi a treia din cariera lui Messi la Campionatul Mondial, dacă va fi introdus pe teren de Lionel Scaloni. Astfel, jucătorul în vârstă de 39 de ani va egala recordul istoric al lui Cafu.

Cafu, trei finale de Mondial în tricoul Braziliei

Cafu, unul dintre cei mai mari jucători brazilieni din istorie, a disputat trei finale de Campionat Mondial cu Brazilia, stabilind acest record în anul 2002.

Prima dată când fostul fundaș dreapta a ajuns până în ultimul act al competiției a fost la CM 1994, când Brazilia a învins Italia, scor 0-0, 3-2 după penalty-uri.

Cafu avea doar 24 de ani la acel moment și a început partida pe banca de rezerve. A profitat de accidentarea suferită de Jorginho, în prima repriză, și și-a făcut apariția pe gazon, contribuind la cel de-al patrulea titlu mondial din istoria Selecao.

Fundaș a fost prezent și în finala CM 1998, când devenise titular incontestabil al naționalei. Brazilia a fost învinsă în acel meci de Franța lui Zidane, scor 0-3.

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Apogeul carierei sale la Campionatul Mondial a venit în 2002, atunci când brazilianul a jucat în cea de-a treia sa finală mondială, găzduită în acel an de Coreea de Sud și Japonia.

Brazilia a învins atunci Germania cu scorul de 2-0, rezultat care i-a adus naționalei sud-americane al cincilea titlu mondial.

În urma acelui meci, Cafu a devenit primul jucător din istorie care evoluează în trei finale ale CM.

Ronaldo Nazario, Pele, Lothar Matthaus și Pierre Littbarski au mai ajuns de trei ori în ultimul act al competiției, dar nu au putut evolua din cauza vârstei fragede sau din cauza accidentărilor. Recordul stabilit de Cafu se referă la trei prezențe efective pe teren în finala CM.

FOTO. Golul înscris de Enzo Fernandez în meciul Anglia - Argentina 1-2

Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1
Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1
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În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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