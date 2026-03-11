Președintele revelației e convins Niciun jucător de la cea mai în formă echipă din Liga 1 nu va merge la națională! +9 foto
CFR Cluj are un parcurs incredibil în Liga 1, cu 11 victorii consecutive
Superliga

Președintele revelației e convins Niciun jucător de la cea mai în formă echipă din Liga 1 nu va merge la națională!

Florin Voicu
Publicat: 11.03.2026, ora 18:29
Actualizat: 12.03.2026, ora 10:51
  • CFR Cluj are un parcurs incredibil în Liga 1, cu 11 victorii consecutive și o intrare în play-off ce părea imposibilă acum câteva luni

Totuși, în ciuda evoluțiilor entuziasmante ale formației din Gruia, niciun român nu va fi chemat de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026 cu Turcia, de pe 26 martie.

„Eu am înțeles că niciun jucător de la CFR Cluj nu va fi convocat. Nici Cordea, nici nimeni.

Nu are nimic (n.r. Mircea Lucescu cu CFR Cluj). Se bazează pe nucleul care a fost și pe coeziunea grupului. Nu vrea să aibă schimbări. Știm că nu are nimic.

E de admirat că încă vrea să antreneze echipa națională. Dânsul (n.r. Mircea Lucescu) a ales, nu ne supărăm, nu comentăm", a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg

Surprizele lui Lucescu pentru baraj: convocările preliminare ale stranierilor

Mircea Lucescu (80 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile din barajul de calificare la CM 2026. Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate. Fotbaliștii din Liga 1 vor fi anunțați ulterior.

  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Dacă va învinge Turcia, naționala României va juca, 5 zile mai târziu, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
