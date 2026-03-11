LPF atacă FRF: „Există un pact” Secretarul general al Ligii, acid la adresa lui  Răzvan Burleanu: „M-am uitat la ce a zis și m-am amuzat”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre relația cu Federația Română de Fotbal.

Oficialul LPF susține că între cele două instituții ar fi existat o înțelegere, care, în opinia sa, a fost încălcat de actuala conducere a FRF.

Relația dintre cele două foruri a fost, la un moment dat, tensionată, cu schimburi de replici în spațiul public, însă lucrurile s-au temperat după intervenția președintelui Gino Iorgulescu, care a mediat dialogul dintre LPF și FRF, potrivit spuselor lui Justin Ștefan.

Justin Ștefan despre relația LPF - FRF: „Există un pact de neagresiune pe care noi nu l-am încălcat niciodată”

Întrebat despre mandatele lui Răzvan Burleanu la conducerea FRF (2014-prezent), Justin Ștefan a dezvăluit că a existat o înțelgere tacită între LPF și FRF.

„Mă puneți într-o situație... Există un pact de neagresiune între cele două foruri. Cu siguranță LPF nu l-a încălcat niciodată.

N-am spus-o niciodată. Acum o spun în premieră: când ne «împungeam» cu declarații în presă, ale mele motivate de un atac pe care îl percepeam la nivelul LPF venit din partea FRF, la un moment dat Gino Iorgulescu m-a rugat:

«Justine, te rog eu frumos, lasă-i în pace! Am o vârstă, am învățat că nu duce nicăieri conflictul și trebuie să funcționeze bine relația instituțională LPF - FRF!».

M-a rugat Gino, m-am abținut. Probabil uneori îmi vine greu să mă abțin, pentru că, sincer, eu cred că e constructivă critica”, a declarat oficialul LPF, conform gsp.ro.

Eu niciodată în viața mea nu m-am supărat pe cineva care mă critică, nici măcar fără argumente, darămite cu argumente Justin Ștefan, secretar general LPF

Aceste declarații au fost făcute în contextul alegerilor pentru conducerea Federației Română de Fotbal, programate pe 18 martie, în cadrul Adunării Generale, la care pentru funcția de președinte candidează Răzvan Burleanu, actualul lider, și Ilie Drăgan, conducătorul clubului de juniori 3 Kids Sport.

Ștefan consideră că rezultatul scrutinului este previzibil: „Cred că Răzvan Burleanu ar avea o cotă de 1.01 să câștige alegerile, ceea ce înseamnă aproximativ 99% probabilitate de victorie”, a mai spus oficialul LPF.

Justin Ștefan: „Nu există niciun leadership la FRF”

El a precizat exact ce l-a nemulțumit la Răzvan Burleanu și a formulat mai multe critici la adresa Federației Române de Fotbal.

„Am văzut zilele trecute că a zis (n.r. - Răzvan Burleanu) că LPF s-a aliniat leadershipului FRF. M-am uitat așa și m-am amuzat, pentru că nu s-a aliniat nimeni, nu e niciun leadership la FRF.

Pur și simplu am dorit să nu mai existe vreun conflict. Nu mă pot alinia unui leadership care nu corespunde întru totul viziunii mele. Iar leadershipul FRF nu corespunde și sunt câteva argumente:

Mi-aș fi dorit să existe LPF 2, pentru competiția Ligii a 2-a. E un pas de evoluție pentru tot ce înseamnă fotbalul profesionist. E înscrisă la tribunal, dar nu funcționează.

Să reduci numărul de echipe la Liga a 3-a.

Dacă ai probleme, să prezinți și lucruri pe care nu le-ai realizat, să nu prezinți numai succese.

Mi-aș fi dorit mai multă transparență, cum îmi doresc să existe și la LPF. Ceea ce vă promit este că, din 2027, dacă va rămâne structura actuală de conducere, îmi doresc ca Liga să fie cea mai transparentă instituție din fotbalul românesc. Să publicăm rapoarte de activitate accesibile pentru oricine vrea să le parcurgă. M-am uitat la solicitările de bună guvernanță și transparență de la UEFA și îmi doresc ca LPF să implementeze această chestiune”, a mai spus Justin Ștefan.

Când voi vedea toate lucrurile astea, cu siguranță că mă voi ralia principiilor de leadership de la FRF. Dar și noi, Liga, avem multe lucruri de corectat, iar primul pas pentru a merge mai departe este să recunoști că ai multe lucruri de corectat. Justin Ștefan, secretar general LPF

Justin Ștefan despre FRF: „Trebuie să îți asumi și realizările, dar și eșecurile”

Secretarul general al Ligii a făcut și o evaluare a activității Federației sub comanda lui Răzvan Burleanu.

„La nivel administrativ, FRF poate că arată mai bine azi. Au întinerit garnitura, au adus tineri care își doresc să muncească, au avut proiecte foarte bune.

La nivel sportiv, din păcate, FRF nu arată cum ne-am dori, pentru că, dacă ne uităm la locul ocupat în clasamentul FIFA de România, nu e o poziție bună. Nu e vina lor neapărat, nu au jucat ei. Au încercat să aducă cei mai potriviți antrenori, o vor face în continuare, cred, aud că vine Hagi dacă pleacă Lucescu.

Dar, când faci lista realizărilor la hectar, e normal să le pui și pe acelea care sunt cu adevărat realizări, dar să ți le asumi și pe acelea care nu sunt realizări. Să ți le asumi - asta face un lider adevărat”.

Justin Ștefan a comentat mai multe declarații publice ale lui Răzvan Burleanu, în care acesta sugera că ar fi negociat mai eficient contractul de drepturi TV și că Gino Iorgulescu ar trebui să fie mai dinamic în gestionarea Ligii.

Până la urmă, Gino, chiar dacă nu e cel mai dinamic, a securizat un contract valoros de drepturi TV, în ciuda criticilor unora, și a menținut pe linia de plutire situația financiară a cluburilor din Liga 1 începând din 2013 și până în prezent. Am auzit deunăzi, pe la Sibiu, că a zis (Răzvan Burleanu) că o să-i ajute ei pe ăștia de la Liga 1 să facă bani. Că LPF i-a cam neglijat. Justin Ștefan, secretar general LPF

Oficialul LPF a avertizat că ar critica public orice eventuală intervenție a Federației în alegerile pentru conducerea LPF, programate în 2027.

„Sper să nu se întâmple ca în 2027, la alegerile pentru președinția LPF, să existe ingerințe din partea FRF.

Dacă se va întâmpla și voi avea dovezi în sensul acesta, voi fi primul care va critica deschis această abordare.

Eu cred că trebuie să se păstreze o independență între cele două instituții și să nu se ajungă la o asanare totală a fotbalului românesc de către unul dintre grupurile aflate la putere azi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport