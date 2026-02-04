Dacă ai ratat meciurile de aseară😉 AC Milan, Marseille și Leverkusen au făcut show! Barcelona și Arsenal au avut emoții
Foto: IMAGO
Campionate

Dacă ai ratat meciurile de aseară😉 AC Milan, Marseille și Leverkusen au făcut show! Barcelona și Arsenal au avut emoții

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 10:04
  • Chiar dacă marți nu s-au jucat meciuri în toate campionatele Europei, ziua nu a dus lipsă de evenimente.
  • Barcelona, Arsenal sau AC Milan au avut programate meciuri în Cupă, respectiv campionat. Care au fost rezultatele de marți, mai jos.

În unul dintre meciurile de marți, în sferturile Cupei Spaniei, Barcelona a întâlnit-o pe Albacete, echipa din liga secundă care a eliminat-o pe Real Madrid în runda anterioară, scor 3-2.

„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Citește și
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Citește mai mult
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic

Albacete - Barcelona 1-2, în Cupa Spaniei

Cu toate acestea, echipa antrenată de Hansi Flick a reușit să o învingă pe Albacete, dar cu emoții! Barcelona a câștigat cu scorul de 2-1, dar a fost aproape să fie egalată, pe final.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, iar Ronald Araujo a majorat diferența după pauză, în minutul 59, în urma unui corner. Ferran Torres a marcat și el în prelungirile partidei, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Javi Moreno a marcat pentru Albacete în minutul 87 și echipa din liga secundă a fost aproape să producă din nou o mare surpriză. Gerard Martin a respins mingea cu capul, de pe linia porții, după ce Joan Garcia a fost lobat.

În semifinalele competiției, Barcelona va juca cu învingătoarea partidei dintre Alaves și Real Sociedad, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 3 și Prima Sport 5.

Bologna - AC Milan 0-3, în Serie A

Un alt meci al serii de marți a fost duelul dintre Bologna și AC Milan, din etapa 23 din Serie A. „Rossonerii” s-au impus categoric, cu scorul de 3-0.

Au înscris Loftus-Cheek ('20), Nkunku ('39, din penalty) și Rabiot ('48). În urma acestui succes, formația milaneză a urcat pe locul secund în Serie A, cu 50 de puncte, la 5 puncte distanță de liderul Inter.

Arsenal - Chelsea 1-0, în Cupa Angliei

Arsenal a obținut calificarea în finala Cupei Angliei, după ce a învins-o în dublă manșă pe Chelsea, 3-2 în tur și 1-0 în retur.

În meciul de ieri, pentru londonezi a înscris Havertz, în minutul 90+7.

În ultimul act al competiției, Arsenal va da peste învingătoarea partidei dintre Newcastle și Manchester City, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Digi Sport 2. În tur, „cetățenii” s-au impus cu 2-0.

Bayer Leverkusen - St. Pauli 3-0, în Cupa Germaniei

Un alt meci important de marți a fost duelul dintre Bayer Leverkusen și St. Pauli, din sferturile Cupei Germaniei. Gazdele au câștigat fără emoții, cu scorul de 3-0, după reușitele lui Terrier ('31), Schick ('63) și Hofmann ('90+2).

În semifinale, Leverkusen va da peste învingătoarea partidei dintre Kiel și Stuttgart, meci care se va disputa astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Digi Sport 3.

Marseille - Rennes 3-0, în Cupa Franței

În optimile Cupei Franței, Marseille a dat peste Rennes. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Gouiri ('2), Greenwood ('46) și Aubameyang ('83).

În runda următoare, Marseille va da peste câștigătoarea meciului dintre Strasbourg și Monaco, programat joi, de la ora 22:00.

Citește și

„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Special
09:01
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Citește mai mult
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
Nationala
23:19
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
Citește mai mult
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
bayer leverkusen arsenal ac milan fc barcelona
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share