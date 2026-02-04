Dacă ai ratat meciurile de aseară😉 AC Milan, Marseille și Leverkusen au făcut show! Barcelona și Arsenal au avut emoții

Chiar dacă marți nu s-au jucat meciuri în toate campionatele Europei, ziua nu a dus lipsă de evenimente.

Barcelona, Arsenal sau AC Milan au avut programate meciuri în Cupă, respectiv campionat. Care au fost rezultatele de marți, mai jos.

În unul dintre meciurile de marți, în sferturile Cupei Spaniei, Barcelona a întâlnit-o pe Albacete, echipa din liga secundă care a eliminat-o pe Real Madrid în runda anterioară, scor 3-2.

Albacete - Barcelona 1-2 , în Cupa Spaniei

Cu toate acestea, echipa antrenată de Hansi Flick a reușit să o învingă pe Albacete, dar cu emoții! Barcelona a câștigat cu scorul de 2-1, dar a fost aproape să fie egalată, pe final.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, iar Ronald Araujo a majorat diferența după pauză, în minutul 59, în urma unui corner. Ferran Torres a marcat și el în prelungirile partidei, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Javi Moreno a marcat pentru Albacete în minutul 87 și echipa din liga secundă a fost aproape să producă din nou o mare surpriză. Gerard Martin a respins mingea cu capul, de pe linia porții, după ce Joan Garcia a fost lobat.

În semifinalele competiției, Barcelona va juca cu învingătoarea partidei dintre Alaves și Real Sociedad, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 3 și Prima Sport 5.

Bologna - AC Milan 0-3 , în Serie A

Un alt meci al serii de marți a fost duelul dintre Bologna și AC Milan, din etapa 23 din Serie A. „Rossonerii” s-au impus categoric, cu scorul de 3-0.

Au înscris Loftus-Cheek ('20), Nkunku ('39, din penalty) și Rabiot ('48). În urma acestui succes, formația milaneză a urcat pe locul secund în Serie A, cu 50 de puncte, la 5 puncte distanță de liderul Inter.

Arsenal - Chelsea 1-0 , în Cupa Angliei

Arsenal a obținut calificarea în finala Cupei Angliei, după ce a învins-o în dublă manșă pe Chelsea, 3-2 în tur și 1-0 în retur.

În meciul de ieri, pentru londonezi a înscris Havertz, în minutul 90+7.

În ultimul act al competiției, Arsenal va da peste învingătoarea partidei dintre Newcastle și Manchester City, meci care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Digi Sport 2. În tur, „cetățenii” s-au impus cu 2-0.

Bayer Leverkusen - St. Pauli 3-0 , în Cupa Germaniei

Un alt meci important de marți a fost duelul dintre Bayer Leverkusen și St. Pauli, din sferturile Cupei Germaniei. Gazdele au câștigat fără emoții, cu scorul de 3-0, după reușitele lui Terrier ('31), Schick ('63) și Hofmann ('90+2).

În semifinale, Leverkusen va da peste învingătoarea partidei dintre Kiel și Stuttgart, meci care se va disputa astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Digi Sport 3.

Marseille - Rennes 3-0 , în Cupa Franței

În optimile Cupei Franței, Marseille a dat peste Rennes. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Gouiri ('2), Greenwood ('46) și Aubameyang ('83).

În runda următoare, Marseille va da peste câștigătoarea meciului dintre Strasbourg și Monaco, programat joi, de la ora 22:00.

