„Un Madrid cu adevărat rușinos” a titrat cotidianul spaniol Marca după primul meci al lui Alvaro Arbeloa pe banca Realului.

Villar a deschis scorul pentru divizionara secundă în minutul 42, iar Mastantuono a egalat chiar înainte de pauză.

VIDEO Golurile marcate de Jefte Betancor în poarta lui Real Madrid

Albacete a preluat din nou conducerea în minutul 82, prin Jefte Betancor, 32 de ani, pentru ca Gonzalo Garcia să egaleze iar în prelungiri, dând senzația că meciul se va îndrepta spre extra-time.

Același Betancor a marcat însă din nou, în 90+4, și a eliminat-o pe Real Madrid din Cupă!

Jefte Betancor a impresionat în România

Atacantul spaniol, născut în Las Palmas de Gran Canaria, s-a transferat în 2020 în România, la FC Voluntari, jucând apoi și pentru Farul Constanța și CFR Cluj.

La Farul a avut unul dintre cei mai buni ani ai săi, marcând 16 goluri în 36 de meciuri, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși jucători străini din Liga 1 în acel sezon.

Este împrumutat la Albacete de grecii de la Olympiacos.

Când avea 17 ani, Betancor a fost invitat de Real Madrid să joace într-un turneu internațional cu echipa de tineret a clubului, o scurtă participare de probă, nu un angajament pe termen lung în academia Realului. Nu a rămas la club.

Jefte Betancor, după ce a eliminat Real Madrid: „Așa ceva doar visezi”

„E cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în fotbal! Așa ceva doar visezi când ești copil, iar azi s-a întâmplat!

Sunt fericit pentru echipa mea, au muncit ca niște «ticăloși» și au eliminat una dintre cele mai mari echipe din lume.

Dedic victoria soției mele, tatălui meu, fiului meu. Theo, te iubesc! Nepotului, surorii mele… vă iubesc!”, a spus Betancor la flash-interviu.

În timpul bucuriei de la final, Betancor a primit din greșeală un cot în față și a avut nevoie de îngrijiri:

