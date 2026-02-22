„Ar trebui să fii închis la zoo!” Scandal rasist și în Premier League. Doi adversari, abuzați după Chelsea - Burnley. Insulte oribile

- Wesley Fofana (Chelsea) și Hannibal Mejbri (Burnley), rivali la 1-1 pe „Stamford Bridge”, atacați violent, rasist, pe rețelele de socializare după meciul de la Londra.
E inimaginabil ce se întâmplă în fotbal. Trei scandaluri de rasism într-o săptămână!
După ce Vinicius l-a acuzat pe Prestianni că l-a numit „maimuță” în timpul meciului Benfica - Real Madrid (0-1), în Liga Campionilor, după ce alt brazilian, Denilson, a fost abuzat în Liga Campionilor Asiei, iată ce s-a întâmplat în Premier League în acest weekend!
Fofana, ținta rasismului: „Nenorocită de maimuță proastă”
Doi jucători, francezul Wesley Fofana și tunisianul Hannibal Mejbri, rivali la Chelsea - Burnley (1-1), au fost asaltați cu mesaje oribile pe social media.
Stoperul lui Chelsea, 25 de ani, eliminat pentru al doilea „galben” în minutul 72, la 1-0, albaștrii fiind egalați în prelungiri, a arătat pe Instagram o parte din ce a primit.
Mai multe mesaje, toate violente, toate rasiste.
Galerie foto (6 imagini)
- De la „F…” cu trei emoticoane maimuță la „Nenorocită de maimuță proastă. Ar trebui să fii închis la zoo după cartonașul ăsta roșu. Ești un idiot”.
- De la o mulțime de emoji-uri cu maimuțe și fecale la „Nenorocitule, ne-ai făcut să fim egalați de Burnley! Să te f… cu cartonașul tău roșu. Rahatule!”. Plus alt emoticon cu maimuță.
În 2026, e la fel, nimic nu se schimbă. Acești oameni nu sunt niciodată pedepsiți. Voi creați campanii mari împotriva rasismului, dar nimeni nu face în realitate nimic. Wesley Fofana, apărător Chelsea
Clubul său a reacționat: „Suntem îngroziți și dezgustați de abuzul rasist online josnic îndreptat către Wesley Fofana.
Este dezgustător și nu va fi tolerat. Un astfel de comportament e inacceptabil. Nu există loc pentru rasism”.
Anunță că vrea să identifice autorii mesajelor pentru a fi pedepsiți.
Mesaj pentru Mejbri: „Maimuță teroristă”
Hannibal Mejbri, 23 de ani, a postat și el pe InstaStory ce i s-a trimis.
A arătat un singur mesaj: „Maimuță teroristă”.
Și comentariul său: „În 2026, încă există asemenea oameni. Vă rog, educați-vă! Pe voi și pe copiii voștri!”.
Burnley, clubul tunisianului, a răspuns la fel de dur precum Chelsea.
„Nu e loc pentru asemenea abuz rasist în societatea noastră. Avem toleranță zero față de orice formă de discriminare.
Burnley a raportat această postare la Meta, compania care deține Instagram, și așteptăm sprijin puternic din partea sa.
Împreună cu Premier League și poliția, vrem să ne asigurăm că individul responsabil e identificat și investigat”.