„Ar trebui să fii închis la zoo!” Scandal rasist și în Premier League. Doi adversari, abuzați după Chelsea - Burnley. Insulte oribile

Wesley Fofana (Chelsea) și Hannibal Mejbri (Burnley), rivali la 1-1 pe „Stamford Bridge”, atacați violent, rasist, pe rețelele de socializare după meciul de la Londra.

E inimaginabil ce se întâmplă în fotbal. Trei scandaluri de rasism într-o săptămână!

După ce Vinicius l-a acuzat pe Prestianni că l-a numit „maimuță” în timpul meciului Benfica - Real Madrid (0-1), în Liga Campionilor, după ce alt brazilian, Denilson, a fost abuzat în Liga Campionilor Asiei, iată ce s-a întâmplat în Premier League în acest weekend!

Fofana, ținta rasismului: „Nenorocită de maimuță proastă”

Doi jucători, francezul Wesley Fofana și tunisianul Hannibal Mejbri, rivali la Chelsea - Burnley (1-1), au fost asaltați cu mesaje oribile pe social media.

Wesley Fofana (dreapta), în meciul cu Burnley. Foto: Imago

Stoperul lui Chelsea, 25 de ani, eliminat pentru al doilea „galben” în minutul 72, la 1-0, albaștrii fiind egalați în prelungiri, a arătat pe Instagram o parte din ce a primit.

Mai multe mesaje, toate violente, toate rasiste.

De la „F…” cu trei emoticoane maimuță la „Nenorocită de maimuță proastă. Ar trebui să fii închis la zoo după cartonașul ăsta roșu. Ești un idiot”.

De la o mulțime de emoji-uri cu maimuțe și fecale la „Nenorocitule, ne-ai făcut să fim egalați de Burnley! Să te f… cu cartonașul tău roșu. Rahatule!”. Plus alt emoticon cu maimuță.

În 2026, e la fel, nimic nu se schimbă. Acești oameni nu sunt niciodată pedepsiți. Voi creați campanii mari împotriva rasismului, dar nimeni nu face în realitate nimic. Wesley Fofana, apărător Chelsea

Clubul său a reacționat: „Suntem îngroziți și dezgustați de abuzul rasist online josnic îndreptat către Wesley Fofana.

Este dezgustător și nu va fi tolerat. Un astfel de comportament e inacceptabil. Nu există loc pentru rasism”.

Anunță că vrea să identifice autorii mesajelor pentru a fi pedepsiți.

Mesaj pentru Mejbri: „Maimuță teroristă”

Hannibal Mejbri, 23 de ani, a postat și el pe InstaStory ce i s-a trimis.

A arătat un singur mesaj: „Maimuță teroristă”.

Repostarea lui Mejbri. Foto: Instagram

Și comentariul său: „În 2026, încă există asemenea oameni. Vă rog, educați-vă! Pe voi și pe copiii voștri!”.

Burnley, clubul tunisianului, a răspuns la fel de dur precum Chelsea.

Hannibal Mejbri mai are doi ani și jumătate de contract la Burnley. Foto: Imago

„Nu e loc pentru asemenea abuz rasist în societatea noastră. Avem toleranță zero față de orice formă de discriminare.

Burnley a raportat această postare la Meta, compania care deține Instagram, și așteptăm sprijin puternic din partea sa.

Împreună cu Premier League și poliția, vrem să ne asigurăm că individul responsabil e identificat și investigat”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport