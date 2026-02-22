Drăgușin, analizat înainte de derby Noul antrenor al lui Tottenham a vorbit despre român: „Nu mai e la fel de tânăr”
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
Campionate

Drăgușin, analizat înainte de derby Noul antrenor al lui Tottenham a vorbit despre român: „Nu mai e la fel de tânăr”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 16:22
  • Igor Tudor (47 de ani), noul antrenor al celor de la Tottenham, a vorbit despre Radu Drăgușin (24 de ani) înaintea derby-ului cu Arsenal din Premier League, etapa #27.
  • Tottenham - Arsenal se joacă de la ora 18:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și contracost pe platforma Voyo.

Igor Tudor a fost instalat pe banca celor de la Tottenham în urmă cu o săptămână, după ce gruparea londoneză l-a demis pe Thomas Frank.

Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Citește și
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Citește mai mult
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”

Igor Tudor, laude pentru Radu Drăgușin: „l-am recunoscut imediat talentul”

Primul test al antrenorului croat este chiar în fața rivalei Arsenal. La conferința de presă, tehnicianul a vorbit și despre colaborarea pe care a avut-o cu Radu Drăgușin în perioada Juventus, pe vremea când acesta era antrenor secund al „Bătrânei Doamne”.

Tudor a subliniat faptul că internaționalul român i-a atras atenția încă de atunci.

„A apărut ca jucător tânăr în acea perioadă. Am fost acolo și i-am recunoscut imediat talentul, era deja foarte bun. Încă este tânăr, desigur, dar nu la fel de tânăr cum era acum patru sau cinci ani”, a declarat Igor Tudor, citat de tottenhamhotspur.com.

Drăgușin este așteptat să înceapă duelul cu Arsenal încă din primul minut, în condițiile în care căpitanul Cristian Romero este suspendat, iar Danso se recuperează după accidentare.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la Tottenham la meciul cu Arsenal

  • Vicario - Gray, Drăgușin, Van de Ven - Spence, Gallagher, Palhinha, Souza - Kolo Muani, Solanke, Simons
244 de minute
a bifat Drăgușin în acest sezon, în 5 meciuri pentru Tottenham

Cristian Romero, mesaj pentru Igor Tudor: „Tu m-ai dat afară de la Juventus!”

Cristian Romero s-a aflat și el în lotul lui Juventus în perioada 2019–2021, însă de fiecare dată a fost cedat sub formă de împrumut. Mai întâi la Genoa, apoi la Parma.

Igor Tudor a povestit cum a decurs reîntâlnirea cu stoperul argentinian.

„Da, eu l-am trimis la Atalanta! (n.r. râde). El mi-a spus acum: «Tu m-ai dat afară de la Juventus!», dar i-am zis: «Nu, nu». A plecat la Atalanta, iar apoi și-a construit această carieră fantastică și a devenit ceea ce este astăzi”, a mai spus Tudor, potrivit sursei citate.

Înaintea partidei cu Arsenal, Tottenham se află într-o situație delicată. Londonezii sunt doar pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar patru în fața lui West Ham, formație ce se află pe primul loc retrogradabil.

De menționat că „ciocănarii” au un meci în plus jucat.

Citește și

Hindrich, talisman pentru Legia Polonezii au obținut prima victorie în campionat după aproape 5 luni de zile! Cifrele portarului la debut
Superliga
15:18
Hindrich, talisman pentru Legia Polonezii au obținut prima victorie în campionat după aproape 5 luni de zile! Cifrele portarului la debut
Citește mai mult
Hindrich, talisman pentru Legia Polonezii au obținut prima victorie în campionat după aproape 5 luni de zile! Cifrele portarului la debut
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Jocurile Olimpice
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Citește mai mult
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
Premier League arsenal tottenham Igor Tudor radu dragusin
Știrile zilei din sport
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Citește mai mult
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Citește mai mult
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Citește mai mult
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Citește mai mult
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
23:55
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Top stiri din sport
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 55 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share