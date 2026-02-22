Drăgușin, analizat înainte de derby Noul antrenor al lui Tottenham a vorbit despre român: „Nu mai e la fel de tânăr”

Igor Tudor (47 de ani), noul antrenor al celor de la Tottenham, a vorbit despre Radu Drăgușin (24 de ani) înaintea derby-ului cu Arsenal din Premier League, etapa #27.

Igor Tudor a fost instalat pe banca celor de la Tottenham în urmă cu o săptămână, după ce gruparea londoneză l-a demis pe Thomas Frank.

Igor Tudor, laude pentru Radu Drăgușin: „ l-am recunoscut imediat talentul”

Primul test al antrenorului croat este chiar în fața rivalei Arsenal. La conferința de presă, tehnicianul a vorbit și despre colaborarea pe care a avut-o cu Radu Drăgușin în perioada Juventus, pe vremea când acesta era antrenor secund al „Bătrânei Doamne”.

Tudor a subliniat faptul că internaționalul român i-a atras atenția încă de atunci.

„A apărut ca jucător tânăr în acea perioadă. Am fost acolo și i-am recunoscut imediat talentul, era deja foarte bun. Încă este tânăr, desigur, dar nu la fel de tânăr cum era acum patru sau cinci ani”, a declarat Igor Tudor, citat de tottenhamhotspur.com.

Drăgușin este așteptat să înceapă duelul cu Arsenal încă din primul minut, în condițiile în care căpitanul Cristian Romero este suspendat, iar Danso se recuperează după accidentare.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la Tottenham la meciul cu Arsenal

Vicario - Gray, Drăgușin, Van de Ven - Spence, Gallagher, Palhinha, Souza - Kolo Muani, Solanke, Simons

244 de minute a bifat Drăgușin în acest sezon, în 5 meciuri pentru Tottenham

Cristian Romero, mesaj pentru Igor Tudor: „Tu m-ai dat afară de la Juventus!”

Cristian Romero s-a aflat și el în lotul lui Juventus în perioada 2019–2021, însă de fiecare dată a fost cedat sub formă de împrumut. Mai întâi la Genoa, apoi la Parma.

Igor Tudor a povestit cum a decurs reîntâlnirea cu stoperul argentinian.

„Da, eu l-am trimis la Atalanta! (n.r. râde). El mi-a spus acum: «Tu m-ai dat afară de la Juventus!», dar i-am zis: «Nu, nu». A plecat la Atalanta, iar apoi și-a construit această carieră fantastică și a devenit ceea ce este astăzi”, a mai spus Tudor, potrivit sursei citate.

Înaintea partidei cu Arsenal, Tottenham se află într-o situație delicată. Londonezii sunt doar pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar patru în fața lui West Ham, formație ce se află pe primul loc retrogradabil.

De menționat că „ciocănarii” au un meci în plus jucat.

