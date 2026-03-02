„Copiii au aflat de la TV că tatăl lor a murit” Mărturia sfâșietoare a văduvei fostului medic de la Barcelona, decedat subit, în urmă cu un an

Mar Ballester, văduva fostului doctor al clubului FC Barcelona, Carles Minarro, care a murit subit, în urmă cu un an, în timp ce era în cantonament cu echipa, a vorbit pentru prima dată despre tragedia prin care a trecut familia ei.

Carles Minarro se afla la Barcelona încă din 2017, când fusese angajat de echipa de futsal a clubului. De la începutul sezonului 2024-2025, doctorul se alăturase echipei mari a catalanilor.

Carles Minarro , medicul primei echipe a lui FC Barcelona, ​​a murit pe 8 martie 2025, cu câteva ore înainte de meciul de campionat dintre catalani și Osasuna.

Mar a povestit la Catalunya Radio modul brutal în care copiii cuplului au aflat despre moartea tatălui lor.

„Copiii au aflat de la TV că tatăl lor a murit”

„Când m-au sunat, eram cu sora mea și cei doi băieți. M-au întrebat dacă sunt soția lui Carles și mi-au spus că nu se simte bine, iar eu le-am spus: «Ei bine, ce e cu el? La ce spital îl duceți?» Și ei au spus: «Nu, nu este în spital, este aici, la hotel».

Un coleg de-ai lui Carles m-a sunat și mi-a spus că soțul meu nu se simte bine, că este la hotel și m-a întrebat dacă pot veni. Am fost surprinsă că nu merge la spital, așa că i-am spus surorii mele să vină cu mine pentru că mi se părea foarte ciudat”, și-a început ea povestea.

După ce informația a apărut rapid în presă, pe surse, președintele clubului, Joan Laporta, a sunat-o pe Mar:

„Domnul Laporta m-a sunat și a confirmat că se scursese în presă că Carles murise. A spus că regretă că a trebuit să-mi spună așa, dar că trebuie să știu.

Atunci am sunat-o pe mama lui Carles și apoi acasă. Cumnatul meu, soțul surorii mele, sosise și mi-a spus: «Nu-ți face griji, copiii au auzit deja». M-a durut, copiii au aflat la televizor. Nici ei, nici eu nu eram pregătiți.

Am mers la hotel, am putut să-l văd pe soțul meu. Și asta a fost bine pentru mine. Să pot să-mi iau rămas bun. Am înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Altfel, ai crede că a fost o glumă”.

"Els meus fills es van assabentar de la mort del seu pare per la tele": Mar Ballester, vídua del doctor del Barça Carles Miñarro, al #SuplementCatRàdiohttps://t.co/ClAqzYV0mH pic.twitter.com/6nVrc73dSL — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) March 1, 2026

Văduva fostului medic al catalanilor a explicat ce a însemnat pentru acesta să lucreze la FC Barcelona:

A fost visul lui, l-a îndeplinit cu adevărat. Poate că nu a trăit mult, dar poate spune că și-a trăit visul. Cred că dacă i s-ar spune ce s-a întâmplat și ar fi întrebat dacă vrea să reia totul, ar face-o, pentru că s-a bucurat enorm de timpul petrecut cu această echipă. Mar Ballester, văduva lui Carles Minarro

Carles Minarro Garcia era doctorul Barcelonei / Foto: LinkedIn

Întrebată cum face față situației, femeia a spus:

„Fiecare o face în felul său. Eu, de exemplu, din când în când, când este o dată specială, îi trimit un mesaj pe WhatsApp, pare că îi trimit o scrisoare.

Merg la un grup de sprijin care mă ajută puțin în aceste faze. O persoană a spus să scriu și eu nu sunt prea bună la scris, dar da, mi-a plăcut și pare că te eliberezi. Îi povestesc tot ce mi s-a întâmplat, de exemplu, de Crăciun, ce am făcut, că am pregătit cadourile, ceea ce el făcea de obicei, că s-au dus copiii să-și vadă mătușile, îi explic și îi trimit mesaje pe WhatsApp pe care nu le primește.

Ne-am cunoscut la facultate. Mi-a plăcut personalitatea lui, perseverența lui și genul de persoană care era, foarte uman și generos, mereu acolo pentru mine când aveam nevoie de ceva. Era, de asemenea, incredibil de priceput, avea un adevărat dar. Un om bun. Mar Ballester, văduva lui Carles Minarro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport