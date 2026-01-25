Nu s-a abătut de la procedură VIDEO+FOTO: Un arbitru a verificat dacă sare mingea, chiar dacă zăpada atingea 30 de centimetri

Un arbitru din al treilea eșalon al Turciei a devenit viral pe social media, pentru rigurozitatea cu care a aplicat regulamentul, înaintea partidei dintre Kahramanmaras Istiklal Spor și Trabzon FK.

„Centralul” a intrat pe teren pentru verificarea gazonului, chiar dacă acesta era acoperit de un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri.

Vremea rea din anumite regiuni ale Turciei a adus probleme și pentru fotbal, iar partida de liga a treia nu s-a putut disputa.

Un arbitru a verificat dacă sare mingea, chiar dacă zăpada atingea 30 de centimetri

Întâmplarea a avut loc înaintea meciului dintre Kahramanmaras Istiklal Spor și Trabzon FK, grupări din al treilea eșalon al Turciei.

Deși stratul de zăpadă măsura aproximativ 30 de centimetri, arbitrul partidei a intrat pe teren, alături de cei doi asistenți, și a urmat întocmai procedura pentru verificarea gazonului, informează gazzetta.it.

„Centralul” a aruncat de două ori mingea în aer, iar aceasta s-a oprit de fiecare dată în nămeții de zăpadă.

În urma verificării, s-a decis, fără prea multe reclamații, ca partida să fie amânată pentru o dată ulterioară.

